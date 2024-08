Mercati in crisi? La Costa Azzurra s’interroga sul loro futuro

Sono tanti i mercati che si svolgono a Nizza e nei comuni che la circondano.

L’elenco che pubblichiamo è impressionante per il numero: sembrerebbe un attestato di ottima salute, ma non lo é.

I mercati sono in crisi: meno persone, meno affari, uno stillicidio che colpisce un settore che, solo alcuni anni fa, riempiva piazze e strade ed assicurava un buon reddito agli ambulanti.

Ora non è più così: gente se ne vede sempre meno, gli affari calano, in certi casi si assiste alla diminuzione dei banchi espositivi senza un ricambio generazionale.

Il dito accusatore è puntato su due fattori che, insieme, hanno creato un mix micidiale.

Innanzi tutto il Covid, vero e proprio spartiacque: la pandemia ha creato uno stop all’affluenza ai mercati, anche dopo la loro sospensione e, terminato il periodo acuto non vi è stata una ripresa.

Molti hanno paura della ressa, altri hanno perso l’abitudine e così i numeri complessivi calano.

Poi le vendite on line, che durante la pandemia hanno conosciuto una vera esplosione e creato un’abitudine: i prezzi sono concorrenziale anche rispetto ai mercati, la consegna immediata, la possibilità di cambiare la merce pure.

Si aggiunga, infine, la crisi economica che diminuisce la liquidità e rende più ponderati gli acquisti e il risultato è evidente.

L'inflazione si é poi impadronita dei mercati e i prezzi non paiono più molto convenienti.

A salvare i mercati, almeno in Costa Azzurra, i turisti che sono attratti dai colori, dall’ambiente e qualche acquisto lo fanno pure, ma la clientela vera (famiglie, pensionati) si sta allontanando: non è facile immaginare se sia un atteggiamento irreversibile o solo un momento di difficoltà prima della ripresa.

In ogni caso i mercati settimanali, a Nizza e nel suo hinterland, sono ancora tantissimi. Ecco l’elenco :



Mercati a Nizza

Martedì: Piazze diverse – Circa 80 espositori

Mercoledì: Place de l'Ariane - Circa 30 espositori.

Giovedì: Route de Grenoble - Circa 140 espositori.

Domenica: Quartier du Roy - Circa 50 espositori.



In località diverse

Tutti i giorni

Beausoleil, rue du marché, marché Eiffel.



Lunedì

Villeneuve-Loubet, Boulevard des Italiens, marché du Loup.



Martedì

La Trinité matin, Place Pasteur.

Saint-Laurent-du-Var Matin.

Cagnes-sur-Mer Matin, Avenue des Oliviers.

Villeneuve-Loubet, Boulevard des Italiens.

Vence, Places.



Mercoledì

Cagnes-sur-Mer Matin, Parking rue Negro.

Villeneuve-Loubet, Place Carnot.

Antibes Matin, Cours Messena.

Roquebrune-Cap-Martin matin, avenue Aristide Briand.



Giovedì

Cagnes-sur-Mer Matin, Avenue des Oliviers.



Venerdì

Cagnes-sur-Mer Matin, Bd Kennedy.

Vence Matin, Places.

Antibes Matin, Cours Messena.



Sabato

Villefranche-sur-Mer Matin, Quartier de l'Octroi.

Beaulieu-sur-Mer Matin, Centre Ville.

Carros Matin, Rue de l'Aspare.

Villeneuve-Loubet, Allée des Bugadières.

Villeneuve-Loubet, Croisette Jean Marchand.



Domenica

Saint-Laurent-du-Var Matin, Esplanade.

Villeneuve-Loubet, Allée des Bugadières

Antibes Matin, Cours Massena.