La storia millenaria delle vie di comunicazione della Roya al Museo di Antropologia Storica di Monaco

Godetevi le attività e le visite pensate appositamente per le famiglie, esplorate e partecipate a una conferenza unica alle 14.00. L'ingresso è gratuito. Non dimenticate di prenotarvi per la conferenza al numero 00377 98 98 80 06 o via e-mail a map@gouv.mc. Non perdete l'occasione di immergervi nella storia della preistoria: il passato

“In viaggio. La storia millenaria delle vie di comunicazione della Roya”, a cura di Silvia Sandrone, direttrice del Musée Départemental des Merveilles di Tenda.