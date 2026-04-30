Rando SPI a Saorge: escursione spirituale tra cappelle rurali e l’église Saint-Sauveur con partenza da Monaco

Si svolgerà sabato 30 maggio 2026 la “Rando SPI a Saorge”, una giornata all’insegna della convivialità, della fraternità e della spiritualità, aperta a tutti i partecipanti. L’iniziativa propone un’escursione alla scoperta delle cappelle rurali di Saorge e della chiesa di Saint-Sauveur, lungo un percorso di circa 7,5 chilometri con un dislivello di 300 metri, accessibile anche a chi non è esperto.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 presso la piazza del Campanin, davanti alla Église Saint-Nicolas a Monaco, con rientro previsto nello stesso luogo intorno alle ore 17:00.

Durante la giornata sono previsti momenti di riflessione e preghiera, oltre a occasioni di scambio e condivisione tra i partecipanti. È inoltre possibile visitare il monastero di Saorge (Monastère de Saorge), arricchendo ulteriormente l’esperienza culturale e spirituale dell’escursione.

L’organizzazione invita i partecipanti a presentarsi adeguatamente equipaggiati, portando con sé pranzo al sacco, una quantità sufficiente di acqua, scarpe da trekking, cappello o casquette, crema solare e un indumento caldo o impermeabile in base alle condizioni meteo. L’uso dei bastoncini da trekking è facoltativo.

La partecipazione è subordinata a iscrizione obbligatoria, da effettuare via e-mail all’indirizzo randospi@diocese.mc oppure telefonicamente ai numeri indicati: https://diocese.mc/evenement/rando-spi-a-saorge.

Al momento dell’iscrizione è richiesto di fornire nome, cognome, numero di partecipanti, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail.

Per facilitare l’organizzazione del car pooling, è necessario specificare se si necessita di un passaggio (con contributo alle spese di carburante) oppure se si mette a disposizione un veicolo, indicando il numero di posti disponibili.

In caso di maltempo, l’escursione potrà essere annullata.