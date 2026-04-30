Menton celebra la tradizione con la Fête des Mai: domenica 3 maggio festa al Parc du Pian

Torna uno degli appuntamenti più amati della primavera: domenica 3 maggio 2026, dalle 10:00 alle 17:00, il Parc du Pian ospiterà la tradizionale Fête des Mai, una giornata dedicata a svago, creatività e condivisione familiare.

Profondamente radicata nella cultura locale, la manifestazione rappresenta un momento atteso da tutte le generazioni. Come sottolinea l’organizzazione, “questo evento è apprezzato da grandi e piccini e invita a trascorrere una bella giornata insieme”.

Il programma è ricco e pensato per coinvolgere tutti: attività creative come pittura e disegno, giochi per famiglie, gonfiabili, face painting e persino intrattenimento dinamico come il laser street. Non mancheranno inoltre stand gastronomici, ideali per una pausa tra un’attività e l’altra.

L’iniziativa, promossa dalla città, si svolgerà nel giardino pubblico del Parc du Pian (11 avenue Blasco Ibanez, Boulevard de Garavan), facilmente accessibile e dotato di servizi di parcheggio.

La partecipazione è libera e le animazioni sono completamente gratuite, confermando la volontà di offrire un evento inclusivo e aperto a tutta la comunità.

Un’occasione perfetta per accogliere maggio all’aria aperta.