Dispositivi a tabacco scaldato: cosa sono e cosa li differenzia dai prodotti tradizionali per fumatori adulti

Il mercato dei prodotti per fumatori adulti è molto cambiato negli ultimi anni, soprattutto a partire dai primi Duemila, a seguito della comparsa di valide alternative alle sigarette tradizionali (e affini). In particolare, sono state le sigarette elettroniche (e-cig) e, successivamente, i riscaldatori di tabacco a rendere più variegata l’offerta commerciale. Poiché si tratta di novità relativamente recenti, non sorprende come i due prodotti - per quanto diversi - vengano spesso confusi. In realtà, i dispositivi scalda tabacco hanno ben poco in comune con le sigarette tradizionali, così come con le e-cig. In questo approfondimento, cerchiamo di fare chiarezza in merito.

Cosa significa “tabacco scaldato”

Come ben noto, il tabacco presente(e in altri lavorati affini come, ad esempio, i sigari) viene consumato dalla; quest’ultima produce fumo e residui solidi, ovvero cenere., invece,: viene esposto a temperature elevate - che però non superano i 300° e non raggiungono la soglia di combustione completa - così da sprigionare un. È questa la principale differenza tra i dispositivi a tabacco scaldato e le tradizionali sigarette: l’assenza di combustione.

In aggiunta, i dispositivi riscaldatori utilizzano una miscela di tabacco, spesso aromatizzata con fragranze fruttate o fresche e confezionata in stick monouso. Questi vanno poi inseriti in un apposito slot, nel quale avviene il riscaldamento reso possibile da una specifica tecnologia.

Come funziona un riscaldatore

Un dispositivo scalda tabacco è dotato di una batteria interna (generalmente agli ioni di litio) che alimenta un sistema deputato al riscaldamento della miscela di tabacco. Questo aspetto tecnico differenzia i vari prodotti presenti in commercio; le soluzioni adottate sono diverse ma nel tempo due tecnologie si sono imposte nettamente sulle altre:

- il riscaldamento resistivo: il principio di base consiste nell’utilizzo di una resistenza (ovvero una componente di materiale caratterizzato da proprietà conduttrici): questa, quando viene attraversata dalla corrente elettrica, si surriscalda, e genera il calore che serve a scaldare la miscela di tabacco;

- la Induction Heating Technology, invece, fa affidamento su di un altro principio: il riscaldamento per induzione. Per questo, attorno allo slot in cui va inserito lo stick di tabacco, è presente una bobina metallica a spirale: il passaggio della corrente elettrica contribuisce a generare un campo elettromagnetico all’interno della camera di riscaldamento, sviluppando così la temperatura necessaria a scaldare il tabacco senza bruciarlo.

La tecnologia induttiva viene implementata dalla maggior parte dei brand di settore, incluso glo™ che sviluppa prodotti che scaldano sia stick a base tabacco sia stick a base di Rooibos, privi di tabacco e contenenti nicotina.

A prescindere dalla tecnologia che li caratterizza, i riscaldatori sono anche dotati di sensori e software, che implementano il controllo dei profili di temperatura per evitare la combustione della miscela.

Differenze tra riscaldatori e sigarette tradizionali

A questo punto, è facile intuire quali siano gli aspetti che differenziano un riscaldatore di tabacco da una normale sigaretta. L’dei prodotti scalda tabacco implica anche la; inoltre, alcuni dispositivi consentono anche di regolare l’intensità del riscaldamento in base alle preferenze personali. Ragion per cui, i riscaldatori di tabacco possono essere considerati una valida alternativa alle sigarette, senza dimenticare che gli stick da scaldare contengono anch’essi nicotina, una sostanza che provoca dipendenza.

