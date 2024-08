Sono trascorsi 80 anni: Villeneuve Loubet ricorda la propria Liberazione rendendo omaggio agli eroi che la resero possibile.



L’appuntamento è per lunedì 26 agosto 2024 con un ricco programma.





Tutta la giornata

Un accampamento militare americano-canadese sarà ricreato con attrezzature d'epoca in Place du Général de Gaulle. Un’opportunità per scoprire la storia e l'equipaggiamento dei soldati della First Special Service Force anche attraverso ricostruzioni storiche.



Dalle ore 18

Corteo di veicoli d'epoca, accompagnati dalle cornamuse del Primo Corpo Speciale, che attraverserà il ponte.

Il corteo si dirigerà poi verso la Stele del 26 agosto, dove, alle 19, sarà reso omaggio renderanno omaggio ai liberatori ed ai resistenti



Fino al 30 dicembre 2024

È stata allestita una mostra sullo sbarco in Provenza e sulla First Special Service Force al Museo di Storia e d'Arte (rue de l'Hôtel de Ville).

Il 26 agosto 1944 Villeneuve-Loubet fu teatro di battaglie decisive per consentirne la Liberazione.

In occasione dell'80° anniversario di questo storico evento, una delegazione americano-canadese di una trentina di persone, composta da figli e nipoti dei soldati che qui combatterono, sarà presente per rendere omaggio ai loro antenati.

Fu a Villeneuve Loubet che i combattimenti furono i più sanguinosi per i soldati della First Special Service Force. A ricordo di questi sacrifici, il 26 agosto 2024, sarà scoperta una targa commemorativa.