Delfini e balene al largo di Monaco: incontro con la fauna del Santuario Pelagos

Sapevate che esiste un'area marittima protetta di 87.500 km² in mare, tra Monaco, Francia e Italia, frequentata da grandi mammiferi marini? Il suo nome è Santuario Pelagos. Proveniente dal mondo della nautica da diporto, Benoît Guillaume ha immaginato delle gite in mare con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, per osservare al largo delfini, balene, capodogli e tartarughe.

Grazie a un accordo firmato nel 1999, questi tre paesi stanno portando avanti azioni per proteggere i cetacei, le balene, i capodogli, i delfini e altre tartarughe e razze nel loro ambiente naturale. "Per sperare di osservarli bisogna allontanarsi da 20 a 50 chilometri dalla costa, o almeno un'ora, 1h30 da Port Hercule", dice Benoît Guillaume, fondatore di Sustainable Whale Watching Monaco, un label creato due anni fa in partnership con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, mobilitata per la protezione dei mari e degli oceani.

Continua: “non bisogna disturbarli avvicinandosi a loro e accostandosi frontalmente, ciò potrebbe ad esempio rischiare di farli deviare dalla loro traiettoria. Le nostre guide sono quindi addestrate alle buone pratiche e non utilizziamo mezzi aerei o elettronici in acqua per localizzarle. Ci sono delle distanze da rispettare e osserviamo le balene da un centinaio di metri e per 10-15 minuti ciascuna . Si tratta di un approccio volutamente ridotto del tempo di osservazione ed è vietato nuotare con questi animali selvatici. Anche un delfino potrebbe muovere la coda con conseguente trasmissione di batteri in entrambe le direzioni."

Mentre i delfini tursiopi e le stenelle striate sono presenti nel Santuario tutto l'anno, altre specie migrano durante l'estate. “Ci sono sempre globicefali di dimensioni, colori e comportamenti diversi. I delfini comuni, che sono i più tipici nel Mediterraneo, vengono e circondano la barca un po' come un gruppo di ciclisti. Durante il picco migratorio da metà giugno a metà agosto abbiamo quasi il 90% di possibilità di osservare alcune balene, come ad esempio le balenottere comuni.

Si nutrono principalmente di plancton ed effettuano immersioni in linea retta da 5 a 15 minuti, con un getto d'aria diretto. La sfida è essere ben posizionati quando si presentano. Si differenziano in questo dal capodoglio, che è più piccolo e si tuffa lateralmente, andando più in profondità per mangiare calamari giganti. Le sue apnee possono durare 30 minuti.”, aggiunge Benoît Guillaume, che organizza escursioni private di mezza giornata o di una giornata intera.