Cannes, la rentrée scolastica si festeggia con la traversata a nuoto delle Isole Lérins

Ogni anno, l'associazione Amici dell'Isola di Sainte-Marguerite, in collaborazione con il Comune di Cannes, organizza la Traversée des îles de Lérins.

L’evento, che consiste in un anello di circa 1,5 km tra le isole Sainte-Marguerite e Saint-Honorat, è diventato l'evento sportivo imperdibile dell'inizio dell'anno scolastico. Quest'anno si svolgerà domenica il 1° settembre 2024 per la 52ma volta.



Molto popolare tra gli abitanti di Cannes, l’evento di nuoto è accessibile a tutti i nuotatori: dilettanti, appassionati, tesserati e non tesserati.

La partenza della prima navetta per le Isole di Lérins, dal parcheggio del Quai Laubeuf, è prevista alle 9 mentre l'evento inizierà alle 11, dalla spiaggia del Grand Jardin, sull’île Sainte-Marguerite.