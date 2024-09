Inaugurata la mostra "Monaco libéré! 3 septembre–28 décembre 1944" (FOTOGALLERY)

SAS il Principe Alberto II visita in anteprima la mostra

ieri, martedì 3 settembre, è stata inaugurata la mostra "Monaco libéré ! 3 septembre – 28 décembre 1944". Presenti le massime autorità dello Stato, con in testa SAS il principe sovrano Alberto II.

Toccante il discorso che ha pronunciato il Ministro di Stato Pierre Dartout, che ha parlato di Monaco come uno Stato moderno e con profonde radici di accoglienza: "La storia del Principato è stata costruita, nel corso dei secoli, grazie alla visione dei loro sovrani - ha detto Dartout -, in uno sforzo costante di lavoro e di adattamento ai cambiamenti del mondo che lo circonda".

Dal canto suo il Principe Alberto ha detto di "Avere un sogno" (I have a dream"), che Dartout ha ripreso così: "Che Monaco sia un paese produttore di modelli: Modello di vita, di sviluppo, di benessere e di pace".

Il Ministro di Stato ha illustrato ha aggiunto: "La potenza di Monaco deve essere una potenza etica, una potenza modello. Questo è Monaco, e siate certi che sarò il garante al vostro fianco. Ma la cosa più ammirevole è il legame ininterrotto tra la dinastia dei Grimaldi e questa popolazione, nonostante le vicissitudini e le sofferenze della Storia che hanno così spesso legato il destino della Francia e di Monaco. Senza la continuità di questa dinastia, Monaco non sarebbe più quello che è. Il riconoscimento e la potenza di sua altezza Serenissima il principe Alberto II, in Europa e nel mondo non è più da dimostrare".

