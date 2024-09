Monte-Carlo Société des Bains de Mer sostiene la squadra femminile di Monaco Basket Association

Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ed Eric Elena, Presidente di Monaco Basket Association, hanno presentato alla stampa la composizione della squadra femminile di Monaco Basket Association, nonché il calendario della stagione 2024-20192025, al Bar Rotonde del Casinò di Monte-Carlo.

La prima dichiarazione comune è il risultato della partnership appena firmata tra Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Monaco Basket Association, per accompagnare la squadra femminile di pallacanestro nella sua evoluzione verso le vette più alte. Un impegno voluto da Stéphane Valeri, per sviluppare le azioni di sostegno del Gruppo SBM a favore dello sport monegasco.

Dopo il sostegno dato a Téo Andant attraverso la Federazione monegasca di atletica, Monte-Carlo Société des Bains de Mer si impegna un po' più nello sport. La nuova partnership firmata con la Monaco Basket Association, condotta dal 2009 da Eric Eléna, ha l'ambizione di far evolvere la squadra femminile verso i più alti livelli del campionato francese.



Un partenariato che si caratterizza per il sostegno finanziario diretto, per aiutare materialmente il club a scalare la scala delle divisioni del basket femminile, e un aiuto indiretto, con la messa a disposizione di alcune infrastrutture del Gruppo.

Il gruppo SBM, attraverso il suo Presidente-Delegato, la sua Segretaria Generale, Virginie Cotta, in particolare responsabile della RSE (Responsabilità Sociale d'Impresa), così come il suo Direttore delle Risorse Umane, Sophie Vincent, è molto impegnato a sostenere le prestazioni femminili, e a sostenere le legittime ambizioni delle donne nella prospettiva dell'uguaglianza uomo-donna, sia in azienda che nello sport.

Molto impegnato per la parità uomo-donna in tutti i campi, scegliere di sostenere una squadra femminile suona come un segnale supplementare.

La partnership si iscrive anche nel quadro della politica CSR del gruppo, sotto l'impulso del suo segretario generale.