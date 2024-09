A Monaco la mostra "Des Ateliers aux Ateliers"

Per far scoprire al grande pubblico la mostra fotografica « Des Ateliers aux Ateliers" la Direzione degli Affari culturali propone visite ludiche e laboratori creativi per il pubblico giovane dal 30 settembre 2024.

La mostra promette un viaggio inedito nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie dell'artista Michel Sima che rappresenta artisti nel loro studio. Nell'ambito delle attività proposte ai giovani, i bambini potranno conoscere la storia dell'arte attraverso laboratori di disegno e arti plastiche.

Diventeranno artisti nel pomeriggio e saranno portati a sviluppare piccole creazioni su diverse tematiche. durante la settimana e il fine settimana (eccetto le vacanze scolastiche):