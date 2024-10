L'Ancêtre di Saint-Saëns torna a Monaco

Come per Decanire nel 2022, l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e il Palazzetto Bru Zane danno vita, in concerto e su disco, all'opera di Camille Saint-Saëns, dramma lirico in tre atti, che era stato creato al teatro di Monte-CarloCarlo il 24 febbraio 1906 e dedicato al principe Alberto I di Monaco.

Basato su uno sfondo di vendetta, morte tragica e passioni amorose, L'Ancêtre, dominata da due forti ruoli femminili interpretati da Jennifer Holloway e Gaëlle Arquez, sarà proposto in versione concerto in occasione della rappresentazione unica di domenica 6 ottobre alle ore 18.00.