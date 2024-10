“Sciabordio”, in libreria l’ultimo libro di Danilo Paparelli e Franco Luigi Carena

Danilo Paparelli, collaboratore di Montecarlonews al quale dona ogni domenica una simpatica vignetta e noto vignettista e Franco Luigi Carena hanno dato alle stampe un nuobo volume dal titolo “Sciabordio”

Il volume, edito da Buckfast Edizioni (148 pgg. 15€) è impreziosito dall’arguta e attualissima prefazione di Piero Dadone.





Il libro tratta molte tematiche, dalla solitudine all’arte, dalla religione alla storia, dalle donne alla corruzione, ecc. trattate artisticamente dalle vignette satiriche di Paparelli e dalle riflessioni di Carena.



Un viaggio per un lettore attento attraverso disegni, parole, luoghi e riflessioni … una lotta continua contro l’insipienza: la totale mancanza d’impegno intellettuale ed etico.



Ridere per pensare il sottotitolo, che tenta di tenervi lontano dallo smartphone, per disilludervi che sia sufficiente per le vostre riflessioni.





Sciabordio significa lo sbattere ripetuto dell’acqua contro un bordo, che ci ricorda il mare e il suo continuo sciabordare contro spiagge e scogli. Al battere del cuore della terra e alla nostra vita su zattere di fortuna per raggiungere altre sponde … ma per andare dove?

Libro da leggere lentamente, tranquillamente, riflessivamente, che vuole demolire il culto della velocità non pertinente all’uomo costruito senza ali e senza ruote.