Nizza, stop di notte alle line e 2 e 3 del tram

Chi utilizza a Nizza il tram per spostarsi, in particolare le linee 2 e 3 non può farlo nelle ore notturne fino al prossimo 6 novembre 2024, fatta eccezione per il venerdì e il sabato.



La linea 2 del tram é interrotta nella sua interezza, mentre la 3 non funziona tra Saint Isidore e Cadam e non consente di raggiungere l’aeroporto.



Per far fronte al problema, la linea bus n. 12 è stata rinforzata durante le ore notturne ed è disponibile una navetta tra l'aeroporto e Cadam che collega l'autobus numero 12 e la linea 3 del tram.



I disservizi sono causati dai lavori pubblici a Grand-Arénas nell'ambito del cantiere dell'uscita ovest di Voie Mathis.



Contemporaneamente Lignes d’Azur, che gestisce i trasporti urbani a Nizza, ne approfitta per realizzare lavori di manutenzione nel tunnel del tram tra le fermate Centre Universitaire Méditerranée e Port Lympia.