Antibes: quattro proposte in occasione della Giornata Nazionale dell’Architettura

Antibes Juan-les-Pins ha aderito alla Giornata Nazionale dell'Architettura prevista per sabato 19 ottobre 2024.

Sono stati organizzati eventi culturali per consentire di scoprire il patrimonio architettonico della città attraverso passeggiate, visite guidate e laboratori per bambini.

Tutte le attività sono gratuite, ma alcune richiedono la registrazione preventiva.