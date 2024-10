Giornata Mondiale del Cancro al Seno: intervista al Dottor Aureli Torné Bladé

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro al seno, il dottore Aureli Torné Bladé, responsabile dell'Unità di Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Clínic di Barcellona, professore associato di Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Barcellona e membro dell'Accademia Reale di Medicina della Catalogna, ci risponde sulle sfide nell'approccio a questa patologia, sull'impatto delle nuove tecnologie nella sua diagnosi, sull'importanza della prevenzione e sul valore della comunicazione quando si parla di cancro al seno.

Di seguito vi proponiamo l'intervista al dottor Torné Bladè realizzata da Houda Bakkali

Nel campo della ricerca scientifica, a che punto siamo nella lotta contro il cancro al seno?

Il campo della ricerca sul cancro al seno è dinamico e in continua evoluzione, con molti studi in corso che promettono di continuare a migliorare i tassi di sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti. I punti salienti sono: 1) la diagnosi precoce, grazie ai programmi di screening in cui le tecniche di imaging continuano a migliorare la loro capacità di individuare i tumori in stadi molto precoci, la cui prognosi è eccellente; 2) trattamenti più personalizzati e mirati, grazie a biomarcatori e test genetici che consentono di progettare trattamenti specifici adattati a ciascun tipo di tumore, migliorandone l'efficacia e riducendone gli effetti collaterali; 3) nuovi trattamenti come l'immunoterapia, che si basa sull'utilizzo del sistema immunitario per combattere il tumore e che si è dimostrata efficace in un sottogruppo di tumori con prognosi peggiore; 4) migliorare l'equità del trattamento del tumore al seno, garantendo a tutte le pazienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dalle loro caratteristiche socioeconomiche, l'accesso alla diagnosi, alla diagnosi e al trattamento.

Quali sfide ci attendono?

Sebbene siano stati fatti importanti progressi nel trattamento e nella comprensione del tumore al seno, ci sono ancora grandi sfide nella lotta contro questa malattia, alcune delle quali sono: 1) comprendere meglio la resistenza ai trattamenti che alcuni tumori sviluppano; 2) continuare a ricercare il motivo per cui alcuni tumori metastatizzano e recidivano dopo un trattamento efficace e talvolta sono più aggressivi e più resistenti ai trattamenti precedenti; 3) sviluppare trattamenti meno tossici, con minori effetti collaterali e che abbiano un impatto sul miglioramento della qualità di vita delle pazienti; 4) continuare a progredire nella medicina personalizzata per essere in grado di prevedere meglio quali trattamenti funzioneranno e per quali pazienti, sulla base della genetica e della biologia specifiche del tumore.

In che modo le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale (AI), stanno influenzando la diagnosi e l'approccio terapeutico a questa malattia?

Le nuove tecnologie, e in particolare l'intelligenza artificiale, stanno migliorando drasticamente la diagnosi e il trattamento del tumore al seno in diversi modi. L'intelligenza artificiale è in grado di analizzare le immagini con un livello di dettaglio superiore alle capacità umane, il che migliorerà l'accuratezza delle mammografie e di altri esami di imaging, aumentandone la sensibilità e favorendo l'individuazione precoce delle lesioni. La capacità di analizzare i dati di diversi pazienti, comprese le informazioni su tutte le variabili biologiche, cliniche e di risposta ai trattamenti precedenti, può aiutare a identificare i trattamenti più efficaci per un determinato paziente. In definitiva, l'intelligenza artificiale può supportare le decisioni cliniche integrando e analizzando grandi volumi di informazioni mediche, dai protocolli clinici ai dati delle ricerche e degli studi clinici più recenti, offrendo ai medici l'accesso a informazioni rilevanti e aggiornate in tempo reale

In che modo uno stile di vita sano aiuta a prevenire il tumore al seno?

Il mantenimento di uno stile di vita sano è essenziale nella prevenzione del cancro in generale e anche del cancro al seno. Per esempio, esistono forti evidenze che collegano il sovrappeso e l'obesità a un aumento del rischio di cancro al seno, soprattutto dopo la menopausa, poiché il tessuto adiposo aumenta i livelli di estrogeni e favorisce l'attività infiammatoria. Anche il consumo di alcol è chiaramente collegato a un aumento del rischio di cancro al seno, per cui si raccomanda di limitare o evitare del tutto l'assunzione di alcol. Per quanto riguarda l'attività fisica regolare, numerosi studi hanno dimostrato che può ridurre il rischio in quanto aiuta a mantenere un peso sano, riduce l'infiammazione e migliora la regolazione ormonale. In breve, l'attuazione di uno stile di vita sano, sebbene non garantisca la prevenzione del cancro al seno, può ridurne significativamente il rischio.

Che ruolo ha la comunicazione nell'approccio alla malattia?

La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nell'approccio al tumore al seno, con un impatto su molteplici aspetti. È importante educare il pubblico e campagne di salute pubblica ben progettate possono sensibilizzare e motivare le donne a partecipare ai programmi di screening o ad adottare stili di vita più sani. Inoltre, la comunicazione nell'assistenza alle pazienti affette da tumore al seno è essenziale per garantire che esse comprendano la loro malattia, le opzioni diagnostiche e terapeutiche, comprendendo i benefici e i rischi di ciascuna opzione e facilitando un processo decisionale informato. La comunicazione empatica e il supporto psicologico sono fondamentali per le pazienti e le loro famiglie, in quanto le aiutano a gestire lo stress, la paura e l'incertezza associati alla malattia.

Un messaggio di speranza per le pazienti e le loro famiglie.

Tutti i progressi della ricerca e dei trattamenti a cui abbiamo fatto riferimento ci avvicinano a un futuro in cui il tumore al seno sta diventando una patologia completamente gestibile, con miglioramenti continui e progressivi in tutte le aree (diagnosi, diagnosi, trattamento) che si riflettono in risultati eccellenti e fanno presagire un futuro di speranza per le pazienti e le loro famiglie.