Antibes, il Salon du Vin et de la Gastronomie domani apre i battenti (Foto)

Antibes, il Salon du Vin et de la Gastronomie

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024, Antibes ospita la 16a edizione del Salone del Vino e della Gastronomia. Organizzato dal Kiwanis Club di Antibes Juan-les-Pins, la manifestazione apre domani i battenti negli spazi di Fort Carré.



Ai visitatori, come nelle edizioni precedenti, sarà assicurata un'esperienza unica: quest'anno la fiera promette di essere particolarmente ricca con la presenza di 60 espositori.



Fort Carré si appresta a trasformarsi in un vero e proprio crocevia dei sapori: saranno presenti produttori di vino provenienti da tutte le regioni della Francia così come saranno proposte specialità gastronomiche che consentiranno di addentrarsi nella diversità delle proposte culinarie transalpine.





Durante il salone sono previsti laboratori di degustazione e il sommelier Jérôme Mauzé terrà corsi di enologia che consentiranno ai partecipanti di approfondire le loro conoscenze sull'arte della degustazione.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei buoni vini e della buona tavola: sono assicurate tre giornate di scoperte gustative e scambi conviviali nel cuore della Costa Azzurra.



I profitti del salone andranno a beneficio delle azioni sociali del Kiwanis Club di Antibes Juan-les-Pins a favore dei bambini.



Apertura venerdì dalle 15 alle 21, sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 10 alle 18: il biglietto d’ingresso costa 5 euro.



La manifestazione si tiene dal 25 al 27 ottobre 2024 ad Antibes a Fort Carré.