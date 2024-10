Cannes, ad inizio novembre quattro giornate dedicate ai gesti salvavita

Salute pubblica, il Comune di Cannes sensibilizza sulle azioni salvavita: l’appuntamento è da lunedì 4 a giovedì 7 novembre alla Gare Maritime sull’Esplanade Pantiero.



In Francia ogni dieci minuti una persona muore di infarto: semplici azioni di primo soccorso possono aiutare a salvare molte vite.



Infatti, senza trattamento, oltre il 90% degli arresti cardiaci sono fatali: in strada o in casa, tutto accade prima che arrivino i soccorsi, nei primi minuti successivi all'incidente cardiaco. La vita della vittima dipende dall'atteggiamento delle persone presenti e dalla loro capacità di intervenire.



Ecco perché è essenziale formare tutti nelle azioni salvavita.





Per questo motivo, il Comune di Cannes organizza, in partenariato con il Centro ospedaliero Simone Veil di Cannes e con le associazioni partner (Federazione francese di cardiologia, SDIS06, Croce Rossa, Club del cuore e della salute), giornate di sensibilizzazione sulle azioni che salvano quali il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore.

Gli incontri si svolgeranno da lunedì 4 a giovedì 7 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, alla Stazione Marittima.



Si tratta di momenti gratuiti, accessibili a tutti: un’opportunità per apprendere i giusti comportamenti da assumere in una situazione che può presentarsi quotidianamente e in caso di emergenza: malattia, arresto cardiaco, incidente.



Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cannes / Dipartimento Igiene Sanitaria - 04 97 06 49 23. Le iscrizioni sono possibili anche chiamando il numero 06 10 71 31 3.5



Queste giornate di sensibilizzazione sulle azioni salvavita fanno parte delle iniziative comunali concrete per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, che includono in particolare:



Installazione e la geolocalizzazione di 141 defibrillatori automatici e semiautomatici con accesso gratuito su tutto il territorio comunale;



Formazione dei dipendenti, degli istruttori sportivi, delle scolaresche e più in generale dei cittadini;



Prevenzione, incoraggiando la pratica regolare dell'attività sportiva, attraverso l'offerta di Cannes che è capitale dello sport all'aria aperta e in mare aperto.

Cannes vanta da quattro anni il livello più alto del marchio “Ma commune a du cœur” creato dall'associazione AJILA.