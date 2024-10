Halloween, il Prefetto vieta la vendita e l’uso di articoli pirotecnici (Foto)

Pochi giorni prima di Halloween, il Prefetto delle Alpi Marittime Hugues Moutouh ha adottato una serie di provvedimenti che varranno il 30 e 31 ottobre 2024 in tutto il Dipartimento .

Queste le misure

Divieto di vendita, trasporto e uso di prodotti combustibili

La distribuzione, la vendita e l’acquisto al dettaglio di combustibili e gas infiammabili sono vietati, qualsiasi sia il contenitore trasportabile, a meno che non sia necessario e debitamente motivato e verificato. Il divieto vale nei giorni 30 e 31 ottobre 2024.

Rivenditori, gestori di stazioni di servizio, in particolare quelle con dispositivi automatizzati che consentono l'erogazione di carburanti, devono adottare le necessarie misure per far rispettare tale divieto.





Divieto di vendita, detenzione e utilizzo di articoli pirotecnici

Cessione o vendita di fuochi d'artificio, di articoli pirotecnici destinati agli spettacoli e di altri articoli pirotecnici sono vietati il 30 e 31 ottobre 2024.



Fanno eccezione gli spettacoli pirotecnici e i fuochi d'artificio commissionati da comuni o soggetti di diritto pubblico o organizzatori di eventi su spazi privati.

In ragione del livello A “Emergenza attentato” del piano Vigipirate, il Prefetto invita tutti a dare prova di buon senso e discernimento nella scelta dei costumi evitando per esempio armi finte per non generare una situazione di panico.