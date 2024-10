Nizza: le scuole sono “una cosa seria”! In corso interventi di miglioramento per milioni di euro

Durante queste vacanze autunnali, i servizi della Città di Nizza hanno portato a compimento o avviato 31 progetti scolastici negli istituti scolastici, pari ad un investimento di 620.000 euro.

Si tratta di lavori di ristrutturazione, abbellimento, ammodernamento e implementazione del verde delle scuole pubbliche di Nizza finalizzati ad offrire condizioni di accoglienza e di lavoro ottimali agli studenti e ai membri della comunità educativa.



In particolare:

Accorgimenti acustici continuano nei refettori: dopo quelli delle scuole Pierre Merle e Rothschild, sono state migliorate le condizioni dei refettori delle scuole primarie Cassini, del gruppo scolastico La Bornala-Louis Fiori, degli asili nido ed elementari Orangers, degli asili nido ed elementari Papon e il gruppo scolastico St Silvestre.

Le analisi preventivamente effettuate hanno raccomandato la compartimentazione delle mense con infissi assorbenti, controsoffitti e pannelli murali acustici.



Sviluppo del verde nei cortili scolastici. Prato, pacciame, ceppi di legno e ortaggi hanno in parte sostituito il bitume di oltre 70 cortili per la gioia dei bambini e della comunità educativa che si sono completamente appropriati di questi nuovi spazi.

Sono in corso dei lavori presso le scuole elementari Bois de Boulogne e Thérèse Roméo II e gli asili Les Mésanges, Les Orangers, Ray Gorbella.

In totale, entro il 2026, circa 110 cortili saranno vegetati e resi permeabili, pari a circa 1 ettaro pari ad un investimento di 3 milioni di euro (500.000 euro ogni anno).