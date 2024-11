La sinfonia degli insetti? Dalla parte della gente (Foto)

Questa volta Silvia Assin ci accompagna al porto di Nizza, dove è in corso la mostra "La symphonie des insectes géants" già presentata da Montecarlonews ( clicca qui ).

Mentre degli artisti del Collettivo tout/reste/à/faire, composto dagli artisti Mathieu Desailly, Vincent Gabras e David Chalmin, riporta in vita strumenti destinati alla distruzione trasformandoli in vere e proprie opere d'arte sonore e animate, tanti ragazzini osservano incuriositi e, soprattutto, interessati.





Si divertono e imparano, assistono alla trasformazione al posto della distruzione, si lasciano trascinare dall’atmosfera dall’aria pulita della mostra in corso alla Galerie Lympia.



Le fotografie sono di Silvia Assin che così ha commentato l’evento: “Quando si entra nello spazio di questi insetti, cominciano a muoversi ed emettono suono.



Dunque è un percorso sonoro e le proporzioni con i veri insetti sono rispettate.

Le parti di strumenti ormai inutilizzabili provengono da conservatori o privati.



Trovo il progetto geniale: questa équipe di artisti pensa come un filosofo, vede come un artista e si esprime e crea come un poeta”.