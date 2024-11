Alta tecnologia e intelligenza artificiale: Cannes sta testando una navetta elettrica autonoma in

È in corso a Cannes, fino al 22 novembre, la sperimentazione di una navetta elettrica autonoma che serve la Pointe Croisette.



Il dispositivo innovativo è testato in condizioni reali e in modo sicuro, così da raccogliere dati precisi prima di avviare il servizio sulla Croisette.



Il veicolo, interamente elettrico e progettato dall'azienda francese Milla, può ospitare cinque passeggeri.

È possibile, per chi lo desidera, salire a bordo e partecipare al test in condizioni reali.





Informazioni pratiche :

Circolazione delle navette fino al 22 novembre, dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì.

I partecipanti sono invitati a rispondere a un questionario prima dell'esperimento. Questo è disponibile nella pagina https://chaire-tna.imredd.fr/cannes/xp .

Per partecipare è sufficiente recarsi ad una delle fermate servite durante gli orari dell'esperimento.

La registrazione viene effettuata in loco con l'operatore della navetta.

La navetta ha una capacità di 5 passeggeri.

In conformità alle normative vigenti, l'esperimento viene effettuato alla presenza di un operatore di sicurezza a bordo del veicolo che potrà prenderne il controllo in caso di necessità.

L'esperimento non è accessibile ai minori di 18 anni e alle persone con mobilità ridotta.

I partecipanti saranno invitati a rispondere a un questionario online dopo l'esperimento.

Informazioni sulla navetta autonoma

Progettato dalla società francese Milla

100% elettrico e autonomo (livelli 3 e 4)

Trasporta 6 persone (5 passeggeri + 1 operatore di sicurezza)

Velocità massima a 50 km/h in modalità autonoma e 80 km/h in guida

Piattaforma in grado di circolare su terreni accidentati

Multimodale Autonomo: guida in modalità manuale e autonoma

100% elettrico con un'autonomia di almeno 100 km