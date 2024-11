Ad Auron torna l'appuntamento con la "Grande bourse sci e mountain bike"

L'inverno si avvicina a grandi passi, è il momento di equipaggiarsi senza rovinarsi dal punto di vista economico.

Appuntamento il 16 e 17 novembre ad Auron per la "Grande bourse sci e mountain bike". Che stiate cercando una mountain bike, un paio di sci o attrezzature per tutta la famiglia, siete sicuri di trovare grandi affari: materiale nuovo e usato per tutti i budget e tutti i livelli.