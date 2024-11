"Loano Christmas" al via: il 30 novembre l'apertura del “Villaggio Magie di Natale”

Sabato 30 novembre a Loano sarà già l'occasione per un primo assaggio di quella che sarà l'atmosfera natalizia offerta dagli eventi di "Loano Christmas". Aprirà infatti dalle 10.00 il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà: un grande classico delle festività loanesi.

Immancabili anche quest'anno le casette di legno con le magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente che proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, candele, giocattoli da collezione, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Assolutamente da non perdere le delizie dello street-food, d'obbligo per accompagnare lo shopping tra le casette: birra, caffè e cioccolata calda, panini e carne, polenta, aperitivi, dolci e frittelle vin brulè e molto altro.

E non mancherà nemmeno la grande pista di pattinaggio presente nella vicina piazza Italia: un'attrazione che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio.

Sempre sabato 30 novembre, nel pomeriggio che sarà allietato dalla baby dance, Babbo Natale attenderà i bambini per ricevere le loro letterine. Per l'occasione, l'organizzazione ringrazia Divani & Divani by Natuzzi Albenga per aver donato la poltrona sulla quale siederà proprio Babbo Natale e il vivaio Michelini per l'albero che renderà ancora più emozionante l'atmosfera.

Sul sito www.viviloano.it è possibile consultare gli orari di apertura dei mercatini e della pista su ghiaccio oltre che conoscere tutti gli eventi che si svolgeranno a Loano per il Natale.

Gli organizzatori, oltre agli enti che supportano l'iniziativa, ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101 sono media partner di "Loano Christmas".