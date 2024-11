La mostra "Nice, ma ville, mon quartier" stimola le visite guidate (Foto)

Le Potager de la Fantasie in visita al Museo Massena a Nizza - Fotografie di Patrizia Gallo

Le Potager de la Fantasie, associazione nizzarda presieduta da Patrizia Gallo, collaboratrice di Montecarlonews, ha organizzato una visita guidata alla mostra “Nizza, la mia città, il mio quartiere”, in corso a Villa Massena.



Ad illustrare quanto esposto un “narratore” di lusso, il Direttore del museo, Jean-Pierre Barbero.



La mostra, che è un invito a riscoprire la città attraverso i suoi quartieri, mette in luce la sua evoluzione e le sue diversità.





Fino al 2 marzo 2025, sarà possibile ammirare gli archivi visivi della Métropole Nice Côte d’Azur, nonché fotografie e opere di artisti nizzardi di fama come Costa, Fricero, Mossa, Giletta, ma anche Eric Garence, Noël Dolla, Stéphane Bolongaro, Djiango, Stéphane Cipre e Moya.



I sei territori di Nizza e i suoi 38 quartieri sono presentati in un'inedita prospettiva, ricostruendo l'incredibile trasformazione della città tra il 1858 e oggi.



Vengono illustrati momenti storici importanti, come l'arrivo degli inglesi nel XVIII secolo, l'esposizione internazionale o ancora l'introduzione dell'elettricità.





Il percorso permette anche di scoprire le ricchezze del patrimonio architettonico di Nizza, la storia della villeggiatura nella capitale della Costa Azzurra che ha portato all'iscrizione di Nizza dall'UNESCO nella lista del Patrimonio mondiale come città di villeggiatura invernale, e lo sviluppo delle infrastrutture e produzione del vino e la coltivazione dei garofani.