Vallauris dedica una grande mostra a Gilbert Portanier: “La via dei sogni” (Foto)

Vues in situ de l'expositiion Gilbert Portanier: le chemin du rêve. Copyright Musée Magnelli

Il Museo Magnelli, museo della ceramica, propone una mostra monografica in omaggio a Gilbert Portanier, artista em blematico della città di Vallauris, morto nel 2023.

L’esposizione è in corso al musée Magnelli, musée de la céramique e può essere visitata fino al 27 gennaio 2025.



Giustamente soprannominato "il mago dei colori”, il ceramista, pittore e scultore francese, nato a Cannes nel 1926, ha innegabilmente contribuito al rilancio della ceramica francese a partire dagli anni '50 fino ad oggi.





Nonostante questo non era stato oggetto di una grande mostra personale da 25 anni, dopo quella a lui dedicata dal Museo Nazionale della Ceramica di Sèvres nel 1998.



Attraverso una collezione di quasi 100 pezzi (sculture, ceramiche e incisioni) la mostra “Gilbert Portanier: le chemin du rêve” racconta i diversi momenti di uno dei grandi nomi della ceramica contemporanea, attraverso le opere significative della sua carriera.



Le prime creazioni di Gilbert Portanier presentano motivi, spesso astratti, che testimoniano il suo gusto per la calligrafia e sviluppano un'iconografia figurativa che esplora temi diversi pur concentrandosi sempre sul rapporto tra grafica e colore.





Negli anni Cinquanta le forme tradizionali, sempre finemente tornite, erano intese come supporti pittorici. La composizione si dispiega su piatti o bottiglie i cui bordi, attraverso l'uso di zone piane di colore, creano effetti di incorniciatura.



Successivamente prosegue la sua ricerca, in particolare sugli smalti e sperimenta diverse tecniche di produzione.



Si evolve verso un approccio più scultoreo e formalmente più libero, giocando interamente sui rapporti tra volume e decoro in pezzi di dimensioni sempre più imponenti.





La mostra presenta anche una serie di incisioni dell'artista per illustrare la diversità dei suoi approcci, nonché pezzi creati durante la sua collaborazione con la manifattura Rosenthal.



Attraverso un percorso crono tematico, la mostra offre una selezione di opere emblematiche che illustrano l'evoluzione dello stile di Gilbert Portanier e la portata del suo talento.



L’evento è un invito non solo a scoprire o riscoprire l'opera di un grande ceramista che ha contribuito al rilancio della ceramica francese dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, ma anche a lasciarsi andare a sognare ad occhi aperti.



Il Musée Magnelli, Musée de la céramique si trova a Vallauris in Place de la Libération.