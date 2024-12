Un nuovo re del Natale: Il Panettone al Vermouth Ducale di Mauro Morandin

Già due volte incoronato dal Gambero Rosso "miglior panettone Milano" e vincitore del premio "miglior panettone tradizionale" alla prestigiosa manifestazione "Una Mole di Panettoni", Morandin ci stupisce ancora una volta con una creazione che unisce la tradizione dolciaria italiana all'eleganza del Vermouth Ducale.

Un connubio perfetto

Il nuovo panettone, arricchito con l’iconico Vermouth Ducale Ambrato/Rosso, è un'esplosione di sapori che esalta le note del vino aromatizzato, creando un abbinamento originale e raffinato. L'impasto soffice e leggero, frutto di una lenta lievitazione naturale, si sposa alla perfezione con le sfumature agrumate e speziate del Vermouth, regalando un'esperienza gustativa unica e memorabile.

Un prodotto d'eccellenza

Dietro questo panettone c'è la passione e l'esperienza di un grande pasticcere che, con maestria, ha saputo valorizzare al meglio le materie prime di altissima qualità. Ogni morso è un viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione, un omaggio alla pasticceria italiana e un invito a scoprire nuovi orizzonti del gusto.

Dove acquistarlo

Il panettone al Vermouth Ducale è acquistabile on line sul sito www.ducale.eu ad anche presso il negozio di Mauro Morandin in via Chanoux 105 a Saint Vincent (Ao) e da Bonfante, Caffè Storico in via Torino 29 a Chivasso (To).

Un regalo esclusivo

Questo panettone è molto più di un semplice dolce: è un regalo prezioso, perfetto per stupire i propri cari e per rendere le festività ancora più speciali. Un'idea originale e raffinata per chi ama i prodotti artigianali e di qualità.

Il nuovo panettone di Mauro Morandin è destinato a diventare un classico del Natale. Un'esplosione di gusto che unisce la tradizione alla modernità, un capolavoro della pasticceria italiana che non può mancare sulla tavola delle feste.