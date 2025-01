Cap d'Ail, in affitto un locale commerciale per la realizzazione di un centro ricreativo

La SOCIÉTÉ DOMANIALE D'EXPLOITATION mette in affitto un locale per uso commerciale, di una superficie di 1.273 m2 circa, situato a Cap d'Ail al piano terra del complesso immobiliare della «Z.A.C. SAINT ANTOINE», in avenue Marquet. Il locale è destinato esclusivamente alla gestione di un centro ricreativo che offre attività ludiche per bambini, adolescenti e adulti, con ad esempio una pista da bowling.

A titolo accessorio, il Centro ricreativo può prevedere un'attività di snack-bar, a beneficio della propria clientela unicamente, senza frittura né cottura che necessiti un'estrazione dei fumi e dei vapori grassi.

Le persone interessate all'assegnazione di questo locale possono ritirare un dossier di candidatura:

- presso la SOCIÉTÉ DOMANIAL D'EXPLOITATION, 24, rue du Gabian, a Fontvieille, o sul sito Governativo https://monentreprise.gouv.mc/comunicati).

I fascicoli di richiesta di interessi devono essere restituiti - debitamente compilati - entro venerdì 14 febbraio 2025 a mezzogiorno, termine previsto. Nel caso di un candidato che sia una persona giuridica, ogni socio deve restituire un fascicolo completo prima di tale data. Saranno presi in considerazione solo i fascicoli contenenti la totalità dei documenti richiesti.

Visite del locale avranno luogo: Mercoledì 15 gennaio dalle 10.00 alle 14.00, Lunedì 20 gennaio 2025 dalle 14.00 alle 15.30 e Mercoledì 22 gennaio 2025 dalle 9.30 alle 11.00