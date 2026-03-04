Cinque artisti in mostra al Théâtre des Variétés

La Direzione degli Affari Culturali invita il pubblico a scoprire il lavoro di cinque artisti attualmente in residenza presso gli Ateliers du Quai Antoine Ier, protagonisti di una nuova mostra allestita al Théâtre des Variétés.

Situato nel cuore del Principato, il teatro rappresenta uno dei principali poli culturali del territorio, sede di numerose associazioni artistiche e punto di riferimento per un pubblico ampio e variegato. In questo contesto, l’esposizione si propone come uno spazio di dialogo tra linguaggi espressivi e comunità, favorendo l’incontro tra arti visive e spettacolo dal vivo.

In mostra le opere di:

Louise Chatelain, Procès Verbal (2024)

Lukas Meir, Mer avec portrait d’une sainte en maillot de bain (2026)

Mónika Üveges, Fragile States (2025)

Théophile Sargenti, Nemosis n°1 (2026)

Velma Rosai-Makhandia, Into nature’s womb I must return (2025)

I cinque artisti, attualmente ospitati negli Ateliers du Quai Antoine Ier nell’ambito del programma di residenze promosso dalla Direzione degli Affari Culturali, presentano lavori che riflettono sensibilità e percorsi differenti, offrendo al visitatore un panorama eterogeneo della ricerca contemporanea.

L’esposizione è a ingresso libero e sarà visitabile fino al 28 giugno 2026, nelle serate di spettacolo e dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 16.

Per informazioni sulle modalità di accesso è possibile scrivere all’indirizzo: infodac@gouv.mc