Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

« Les musées d’Antibes » - Fino a giugno - Antibes



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue Jules Grec - Antibes

«La réunification des deux Corées» - Martedì 18 marzo ore 20h e Mercoledì 19 marzo ore 20h30 et jeudi 20 marzo ore 20h



Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

«Unpeucalypse 57» - Dal 13 al 15 marzo



Antibéa -15 rue Georges Clémenceau – Antibes

« Prof ! » - Dal 14 al 16 marzo



Mostre

«Transacafé : styles » - Fino al 31 marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Le reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Au-delà de l’écriture 2» - Fino al 15 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - L’11 marzo ore 10 – Il 21 e 26 marzo ore 14,30;

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta,

Il Percorso dei Pittori - Il 14 marzo ore 14,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque ai ruggenti anni Venti – Il 24 marzo ore 14,30.



AURON

Coupe de bronze - Competizione sportiva

Domenica 16 marzo 2025.

Course de Ski / Géant - Parcours technique

U8/U10

Organisé par le comité ski Côte d'azur et ESF

Domaine skiable



Championnat de ski L’aigle d’or

Sabato 15 marzo 2025.

domaine skiable



Course cycliste Paris-Nice Etape n°7 Nice Auron

Sabato 15 marzo 2025 dalle 14:30 alle 18.

Centre de la station d'Auron



BEAULIEU SUR MER

Conferenze Scienza per tutti – Beaulieu

Mercoledì 16 aprile: Aurelia Heurteux

Quali sono le responsabilità sociali delle autorità locali? Quali sono le conseguenze per i cittadini?

Mercoledì 14 maggio: Damien Bazin

I nostri rapporti conflittuali con la natura

Mairie de Beaulieu-sur-Mer

3 boulevard Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Quartetto con pianoforte

Sabato 15 marzo da 20:00 a 21:30

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile 2025

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Festival di poesia di primavera

Fino al 23 marzo 2025

Primavera dei Poeti

Chapelle Ste Catherine, Place Bianchéri, 06540 Breil-sur-Roya



CAGNES SUR MER

Mostra Fauna, flora e metafore

Fino al 30 Aprile 2025

Bijou Contemporain

Espace Solidor – Haut-de-Cagnes



CANNES

Conférence - Frank Zappa - La note ultime

Giovedì 13 marzo 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations - Soirée philo

Venerdì 14 marzo 2025

Horaire(s) :

17h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Conférence - La médecine par les plantes : pourquoi ?

Venerdì 14 marzo 2025

Horaire(s) :

15h

Salle Gilbert Fort

45 rue de Mimont



Spectacle - Pile ou face

Venerdì 14 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Cartoon Orchestra

Ciné-concert

Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo 2025

Du samedi 15 mars 2025

Horaire(s) :

Samedi 15 : 17h

Dimanche 16 : 11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Animations - Visite guidée - Odyssée

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

15h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Atelier d'écriture slam

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

14h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Animations - Visite accompagnée - Collection Impressionnistes

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

De 11h à 12h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Après la pluie, le beau temps

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Freddie Hall - Tribute to Ray Charles

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

18h

Église du Sacré Cœur du Prado,

15 avenue du Prado, Cannes



Concert - Alea Jacta Est / Selv Serving / Cheddar Mug

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

21h (ouverture des portes : 20h30)

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



Visite accompagnée - Collection Impressionnistes

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

De 11h à 12h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Après la pluie, le beau temps

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - Mas Kit

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Spectacle - La LIC fait son cinéma

Sabato 15 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - L'Effet Miroir

Une comédie de Léonore Confino

Domenica 16 marzo 2025

Horaire(s) :

18h00

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Spectacle - Combat(s)

Domenica 16 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Life

Domenica 16 marzo 2025

Horaire(s) :

16h

Durée :

1h15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Excursion - Visite du quartier Californie

Mercoledì 19 marzo 2025

Horaire(s) :

9h

Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



Concert de créations d'inspiration coréenne

Mercoledì 19 marzo 2025

Horaire(s) :

à partir de 19h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Grégory Berben et John Mejia

Histoires de vie

Fino a martedì 1° aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : 10h-12h / 13h-18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Luxe, calme et volupté

Fino a domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Le Banquet

Dal venerdì 14 a sabato 15 marzo 2025

Orari di apertura il venerdì e sabato dalle 20 alle 22:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



GORBIO

Mercato agricolo di Gorbio

Tutto l'anno il venerdì mattino

Place de la République



LA COLMIANE

Paris-Nice passage de la 83ème édition

Competizione sportiva

Sabato 15 marzo 2025.

Passage de la 7ème étape Nice -Auron

Station La Colmiane



LE BROC

Sandrine Bonnaire & Erik Truffaz - Concerto

Sabato 15 marzo 2025 alle 16.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

CinéChorale “Voix et écrans: les classiques du cinéma qui font vibrer - Concerto

Sabato 15 marzo 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Lavoir Théâtre -2h14 di David Paquet

Venerdì 14 marzo da 20:30 a 21:30

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



Casino Barriere Stagione artistica 2024 - 2025 - Didier Gustin

Venerdì 14 marzo

Casino Barriere,

2 bis avenue Carnot



Salone del matrimonio e della festa di Mentone 2025

15 marzo > 16 marzo

Palais de l'Europe 1er étage,

8 avenue Boyer



Visita guidata: Il giardino reale di Westminster; Lasciate che Mentone racconti la vostra storia

Mercoledì 19 marzo da 10:30 a 11:15

Mercoledì 23 aprile da 10:30 a 11:15

Hôtel Royal Westminster, 28/30 avenue Félix Faure



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Stand-up Comedy - "Les Sérénissimes de l'Humour"

Da mercoledì 12 a sabato 15 marzo 2025

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Printemps des Arts"

Giovedì 13 marzo 2025, alle 19.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Stand-up comedy - "Michel Boujenah"

Giovedì 13 marzo 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Opera - "Vespro della Beata Vergine"

Venerdì 14 marzo 2025, alle 20h

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Stand-up Comedy - "Comedy des Sérénissimes"

Venerdì 14 marzo 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Animation - "Tournoi des 6 Nations"

Sabato 15 marzo 2025, dalle 14.30 alle 23.30

Marché de La Condamine

15, place d' Armes



Le Printemps des Arts - "Carte Blanche for the Conservatories"

Sabato 15 marzo 2025, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Le Printemps des Arts - "Webern - Berg - Beethoven"

Sabato 15 marzo 2025, alle 19.30

Centre de Conférences - One Monte-Carlo

1 Pl. du Casino



Stand-up Comedy - "Bun Hay Mean"

Sabato 15 marzo 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Printemps des Arts - "Documentary Screening"

Domenica 16 marzo 2025, alle 11h

Cinéma des Beaux-Arts

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Concert by Candlelight: Beethoven & Schönberg"

Domenica 16 marzo 2025, alle 17h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Film - "Ninotchka"

Martedì 18 marzo 2025, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Theatre - "Can't Pay? Won't Pay!"

Martedì 18 marzo 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Theatre - "Art"

Giovedì 6 marzo 2025

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Show - "STAND-UP AU SMAKELIJK! COMEDY CLUB"

Da venerdì 7 a sabato 8 marzo 2025

The Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Lecture - "Cerebral Man"

Sabato 8 marzo 2025, alle 14h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "The Cure & The Property Man"

Domenica 9 marzo 2025, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Theatre - "Richard III"

Martedì 11 marzo 2025, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Stand-up Comedy - "Les Sérénissimes de l'Humour"

Da mercoledì 12 a sabato 15 marzo 2025

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Le Printemps des Arts - "Stockhausen"

Mercoledì 12 marzo 2025, alle 19.30

Hauser & Wirth Gallery

One Monte-Carlo



Stand-up comedy - "Philippe Lellouche"

Mercoledì 12 marzo 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Starmusical - Concerto

Giovedì 13 marzo 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Philippe Katrine & Philippe Eveno – Conférence Concert

Giovedì 13 marzo 2025 alle 20.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Les femmes de ma vie - Teatro

Domenica 16 marzo 2025 alle 16.

Domenica 30 marzo 2025 alle 16.

Domenica 6 aprile 2025 alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Fellini, la peinture et les rêves - Conferenza

Giovedì 13 marzo 2025 alle 18:30.

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Sous la peau de Joséphine Baker – Festival Femmes en Scènes - Teatro

Giovedì 13 marzo 2025 alle 20.

Venerdì 21 marzo 2025 alle 20.

Sabato 22 marzo 2025 alle 20.

Domenica 23 marzo 2025 alle 15.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Nos femmes - Teatro

Giovedì 13 marzo 2025 alle 21.

Venerdì 14 marzo 2025 alle 21.

Sabato 15 marzo 2025 alle 21.

Domenica 16 marzo 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



60 Minutes du Philharmonique / Mozart

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Récital Guitare – Blagovest Georgiev

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Entre adultes consentants - Teatro

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



Fables de ma fontaine - Teatro

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

Domenica 16 marzo 2025 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Basant - Concerto

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20:30.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Maxence - Concerto

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20:30.

Le 109

89 Route de Turin



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Festival Femmes en Scènes

Fino al 14 Marzo 2025

Il festival Femmes en Scènes festeggia il suo 16° anniversario!

In programma: teatro, danza, concerti, cinema, spettacoli, letture, mostre...

Espace Magnan

La Semeuse

L'Artistique

Théâtre de la Libé

La Cinémathèque

Palais Lascaris

Théâtre Georges Brassens

Le Méridien Nice

Svetà Galllery



Le Lac des Cygnes - Danza

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



On stage #1 - Concerto

Venerdì 14 marzo 2025 alle 20:30.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Irma - Concerto

Sabato 15 marzo 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Au coeur de la coloc” - Teatro

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



Atelier d’écriture sur l’exposition “Ukraine, la mort dans l’âme”

Sabato 15 marzo 2025 dalle 14 alle 17.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



La jetée promenade, joyau du patrimoine niçois - Conferenza

Sabato 15 marzo 2025 alle 14:30.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Celtic Light – Concert de Musique celtique éclairé à la lueur des bougies

Sabato 15 marzo 2025 alle 20.

Temple Saint-Esprit

21 boulevard Victor Hugo



Paris-Nice cycliste - Competizione sportiva

Da sabato 15 a domenica 16 marzo 2025.

83° edizione della "Course au Soleil".

Le ultime 2 tappe si svolgeranno in territorio metropolitano:

Sabato 15 marzo: Nizza – Auron

Domenica 16 marzo: Nizza



Do you like… acid ? - Concerto

Sabato 15 marzo 2025 dalle 20 alle 2.

20:00 - 21:00: YACID (DJ set Acid Techno)

21:00 - 22:00: VENUM b2b MICH (DJ set Acid Tekno)

22:00 - 23:00: HADZZ (set live acidcore)

23:00 - 00:30: SIX OR SEPT (Acidtekno to core live set)

00:30 - 02:00: EPIDEMIC (DJ set Acidcore)

Frigo 16

89 route de Turin



Concert des profs

Sabato 15 marzo 2025 alle 18.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Electro Deluxe - Concerto

Sabato 15 marzo 2025 alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Artus - One man Show / One woman show

Sabato 15 marzo 2025 alle 20.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



Les hommes sont cons, les femmes casse-couilles ! - Teatro

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

Casino Nice Palais de la Méditerranée

15, Promenade des Anglais



Jonathan O’Donnell – Sympa l’ambiance

Sabato 15 marzo 2025 alle 21:15.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Les Journées du Cinéma Italien – 39e édition

Dal 15/03 al 29/03/2025, ogni giorno.

Il meglio del cinema italiano di oggi in VOSTFR!

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Ensemble Jazz - Concerto

Mercoledì 19 marzo 2025 alle 19.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Le Magicien d’Oz - Teatro

Mercoledì 19 marzo 2025 alle 14.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Concert Philharmonique avec Université Côte D’Azur

Mercoledì 19 marzo 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La fête du court métrage

Da mercoledì 19 a martedì 25 marzo 2025.

Divers lieux



Nice (nous) est comté - Spettacolo

Mercoledì 19 marzo 2025 alle 15.

Centre AnimaNice Fabron

235 avenue de la Lanterne



Zoé Aegerter – I’m not a cowbow, daisy. music for laboratory

Esposizione

Fino al 6 aprile 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 22 marzo 2025 alle 14.

Domenica 23 marzo 2025 alle 14.

Sabato 5 aprile 2025 alle 14.

Domenica 6 aprile 2025 alle 14.

Sabato 19 aprile 2025 alle 14.

Domenica 20 aprile 2025 alle 14.

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Sensas by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 21 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Juliette ou la Clé des Songes - Opera

Giovedì 13 marzo 2025 alle 20.

Sabato 15 marzo 2025 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



L’Oiseau Vert - Teatro

Dal mercoledì 12 a venerdì 14 marzo 2025.

Giovedì 13 marzo - 14:00 e 20:00

Venerdì 14 marzo - 20:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 23 marzo 2025 alle 15:30.

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Sensas by Ruhl- Spettacolo

Venerdì 21 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Benoît Piéron – Waiting Room - Esposizione

Fino al 6 Aprile 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Ils peignaient nos statues - Esposizione

Fino al 16 Marzo 2025

Musée archéologique de Cimiez

126 Avenue des Arènes de Cimiez



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

Vendredi 28 mars - 21h

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBILLIERE

Rencontre magmatique

Mercoledì 19 marzo 2025 alle 15.

Médiathèque départementale de Roquebillière



Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 22 marzo 2025 alle 10:30.

Sabato 5 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Incontri di laboratorio con Gérard Haton-Gautier

Fino al 23 marzo

Salle Sainte-Lucie,

Chemin Sainte-Lucie



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Christophe Barbier - Conferenza

Giovedì 13 marzo 2025 dalle 19 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Société en éclat : spectacle de danse caritatif

Sabato 15 marzo 2025 alle 19.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Exposition de Bonsaïs et inauguration de l’association Art Bonsaï Club

Dal sabato 15 a domenica 16 marzo 2025 dalle 10 alle 17.

Samedi 15 mars :

11h - Inauguration & lancement de la saison de l'association Art Bonsaï Club

De 11h à 17h - Exposition de bonsaïs

Dimanche 16 mars :

De 10h à 17h - Exposition de bonsaïs

11h - Master class Initiation, taille et ligature (gratuite)

Saint-Jean-Cap-Ferrat



SAINT LAURENT DU VAR

Ita L. Née Goldfeld – Festival Femmes en Scènes - Teatro

Venerdì 14 marzo 2025 dalle 20:30 alle 21:45.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN VESUBIE

Table ronde et ateliers “Jeux à l’infini”

Sabato 15 marzo 2025 dalle 14 alle 17.

Salle Polyvalente



Le défi du Boréon

Competizione sportiva

Domenica 16 marzo 2025 dalle 9:30 alle 14.

Centre Nordique du Boreon

Le boreon



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 03/04/2025, il 1° giovedì del mese dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti

06450 Saint-Martin-Vésubie



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



SOSPEL

Carnevale "i Paesi del mondo"

Domenica 16 marzo a 14:00

Pont de la Libération



TENDE

Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



VENCE

Exposition collective : “Ombres et lumières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno.

Galerie du Tilleul

4 place de l'évêché



VILLEFRANCHE SUR MER

Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 21 Dicembre 2025

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle

Port de la Darse