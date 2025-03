La nuova uscita ovest della Voie Mathis: una svolta per la viabilità

Dopo quattro anni di lavori e un investimento di 190 milioni di euro, il progetto di realizzazione della nuova uscita ovest della Voie Mathis (SOVM) è ormai giunto alla fase finale.

A partire dal mese di maggio, gli automobilisti potranno finalmente usufruire di questo nuovo collegamento diretto con l’autostrada, destinato a migliorare significativamente la viabilità urbana ed a ridurre il traffico su arterie strategiche come la Promenade des Anglais.



L’elemento chiave del progetto è un tunnel sotterraneo di 800 metri scavato sotto la Route de Grenoble.

Attualmente, i lavori sono quasi completati: restano solo da posare l’ultimo strato di asfalto e installare i dispositivi di sicurezza, tra cui i gruppi di ventilazione antincendio. Questi interventi saranno ultimati nei prossimi due mesi, così da con sentire l’apertura della nuova uscita nei tempi previsti.



Parallelamente all’inaugurazione del tunnel, verranno introdotte modifiche significative all’accesso all’autostrada A8.



La prima fase di questa transizione avrà luogo nella notte tra il 7 e l’8 aprile, quando il prolungamento del tunnel e l’accesso all’autostrada attraverso la Route de Grenoble passeranno da una a due corsie.



L’ingresso all’A8 situato presso il MIN verrà definitivamente chiuso. Di conseguenza, chi proviene dalla Promenade des Anglais dovrà dirigersi verso lo svincolo n. 51, nei pressi del Cadam, utilizzando le strade lungo l’aeroporto o proseguendo fino alla Digue des Français.



Benefici per il traffico urbano

Uno degli obiettivi principali di questa nuova infrastruttura è quello di ridurre significativamente il traffico sulla Promenade des Anglais.



Attualmente, questa arteria è utilizzata da circa 600 veicoli all’ora per accedere all’autostrada. Si prevede, con la nuova opera, di ridurre di due terzi questo volume di traffico, contribuendo a rendere la circolazione più scorrevole e meno congestionata.



La Promenade des Anglais, già alleggerita dall’introduzione della linea 2 del tram, beneficerà ulteriormente di questa riorganizzazione. Una volta completato questo passaggio, si potranno avviare studi per un’ulteriore riqualificazione dell’area.



L’apertura della SOVM (Sortie Ouest de la Voie Mathis) non giova solo agli automobilisti, ma anche agli utenti del trasporto pubblico.



Con lo spostamento del traffico in sotterranea, il progetto consentirà di trasformare 2.500 metri di carreggiata in un’area verde con la piantumazione di 120 alberi.



Inoltre, l’eliminazione di sei incroci, di cui due con il tram, porterà a una riduzione dei tempi di percorrenza del tram di circa due o tre minuti.