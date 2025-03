Superyacht Chef Competition Monaco 2025, la sfida gastronomica per chef di superyacht [VIDEO]

La Belle Classe Academy, il centro di formazione dello Yacht Club de Monaco e Bluewater si associano ancora una volta organizzando giovedì 3 aprile la 6a Superyacht Chef Competition. Sotto gli occhi di una giuria di esperti e incoraggiati dai loro equipaggi, nove chef che officiano a bordo di superyacht da 36 a 97 metri si misureranno al Y.C.M., in questo originale concorso culinario. Soggetti a vincoli di tempo, di spazi e di ingredienti imposti, dovranno dar prova di ingegno per creare piatti degni delle più grandi tavole, come la gastronomia d'eccezione servita a bordo degli yacht.

«La Superyacht Chef Competition incarna l'alleanza dell'arte culinaria e dell'eccellenza marittima, rafforzando il prestigio di Monaco nel mondo dello yachting» - sottolinea Bernard d'Alessandri, Segretario Generale della Y.C.M. - Questo appuntamento mette in luce un aspetto essenziale dei mestieri della nautica da diporto e si iscrive nell'ambizione dell'iniziativa collettiva «Monaco, Capital of Advanced Yachting».

Tra i concorrenti, Francesco Federico Benassi, capo dello 50Steel Almax (50 m, Sanlorenzo), di proprietà di Massimo Perotti, presidente esecutivo del prestigioso cantiere italiano. Si tratta del primo superyacht al mondo ad ospitare il sistema modulare Reformer - Fuel Cell, in grado di alimentare i sistemi alberghieri a bordo senza alcuna emissione. La sua partecipazione illustra così l'attrattiva del concorso per i principali attori della nautica da diporto.

"La cucina è la mia passione, il mio modo di esprimermi - sostiene Benassi - Uso molto l'acqua di mare nella preparazione del pesce e dei frutti di mare per esaltarne i sapori naturali e portare la vera essenza dell'oceano sul piatto. Per me, questo concorso è più di una sfida; è l'occasione per spingermi oltre i miei limiti, imparare da chef incredibili e creare piatti che raccontano la mia storia».

Altrettanto golosa come le precedenti, questa sesta edizione si preannuncia particolarmente apprezzata sotto la supervisione degli chef Joël Garault e Frédéric Ramos, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Monaco Goût et Saveurs. Saranno accompagnati dallo chef Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e direttore F&B dello Y.C.M., nonché dallo chef Simon Ganache, responsabile degli eventi dello Y.C.M.

Per la prima volta, il concorso sarà sponsorizzato da Guillaume Gomez (FRA), Ambasciatore di Francia per la gastronomia.