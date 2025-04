Dal Principato di Monaco a Bra per il Caffè Letterario di Albedo

L’arte incontra la passione. Sarà Raffaele Montanaro il grande ospite musicale del Caffè Letterario di Albedo in programma stasera (giovedì 10 aprile), alle ore 21, nella città piemontese di Bra, in Italia.

All’ombra dei quadri di Francesca Semeraro, esposti nella sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), il pianista e compositore torinese presenterà il libro “La musica a modo mio” (edizioni LiberFaber) con la straordinaria partecipazione dell’editore monegasco Carlo Sonnino, che arriverà nel Roero insieme alla consorte, la celebre maestra di cerimonia Caterina Reviglio, originaria proprio di Bra.

L’autore riprende ed approfondisce il discorso iniziato con l’autobiografia “La musica mi ha salvato”, già presentato al Caffè letterario nel 2019, ma, questa volta, in una chiave prettamente musicale, come spiega a margine: «Ho inteso sviluppare “a modo mio” le fasi del mio approccio tramite le esperienze e le scoperte personali, spaziando sul mondo musicale in genere: leggero, cinematografico, classico e operistico, con la convinzione che la musica non sia un universo riservato ad una cerchia ristretta ma, come ho già scritto e qui ribadisco, “La musica è un bene per tutti, non solo per esperti, non ha bisogno di intenditori, ma di sensibilità”».

Aggiungendo: «Spero che il mio amore per la musica, che tanto mi ha dato in sensazioni, conforto e soddisfazioni, possa contribuire ad incuriosire chi si è fermato sulla soglia ed aiutarlo alla scoperta di una nuova emozionante dimensione. A questo punto potrò davvero considerare raggiunto l’obiettivo del mio libro». Ingresso libero.

L’autore

Nato a Torino nel 1946, dove vive, da padre torinese e madre valdostana (Valle d’Ayas), Raffaele Montanaro ha iniziato a comporre all’età di quindici anni, dopo la scomparsa prematura dei genitori, trovando nella musica una nuova ragione di vita. È autore di musiche di genere classico e di colonne sonore. Ha tenuto diversi concerti di musiche proprie in Italia e all’estero e negli ultimi tempi le sue composizioni hanno trovato ottimi interpreti anche stranieri. La sua produzione include brani per pianoforte solo, per violino e pianoforte, per flauto e pianoforte, per voce e pianoforte e per organo. Insieme al compositore Enrico Correggia, Raffaele Montanaro ha pubblicato “Terra & tempo. Vita e ricordi di un compositore” (L’Artistica Editrice, 2021). Nel 2016 ha pubblicato la sua autobiografia “La musica mi ha salvato” (LiberFaber).