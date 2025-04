Implantologia e salute orale: l’approccio completo dello studio dentistico Zenadent

È la visione con cui viene messa al servizio delle persone. A Genova, lo studio dentistico Zenadent, attivo da oltre trent’anni e diretto dal Dott. Fabio Schirripa, ha costruito nel tempo un'identità precisa: offrire soluzioni odontoiatriche avanzate partendo da un ascolto autentico dei pazienti e da un metodo clinico in costante evoluzione.

Trattamenti su misura per ogni età e condizione

Lo studio offre un ventaglio completo di prestazioni, con un’impostazione multidisciplinare che consente di seguire il paziente in ogni fase del percorso, dalla prevenzione alle riabilitazioni più complesse. Tra i principali ambiti operativi rientrano:

● Odontoiatria conservativa ed estetica;

● Ortodonzia tradizionale e invisibile;

● Chirurgia orale e rigenerazione ossea;

● Protesi fisse e mobili;

● Igiene dentale e trattamenti di mantenimento.

Ogni intervento nasce da un’analisi clinica approfondita e viene adattato alla singola condizione, senza mai ricorrere a protocolli standardizzati. La personalizzazione è parte integrante dell’approccio terapeutico.

Diagnostica digitale e laboratorio interno: efficienza sotto controllo

Il cuore tecnologico dello studio è composto da strumenti diagnostici e operativi che permettono di pianificare e realizzare trattamenti in tempi ottimizzati e con margini di precisione elevatissimi. Tra questi spiccano:

● Tac Cone Beam 3D per la valutazione tridimensionale delle strutture ossee;

● Scanner intraorale per impronte precise e confortevoli;

● Zenalab, il laboratorio interno in cui vengono realizzate protesi su misura con il supporto della Datron D5, sistema di fresaggio ad alta precisione.

Questa organizzazione consente un controllo diretto su ogni fase del lavoro: dalla progettazione all’applicazione clinica, senza intermediari e con risultati verificabili.

Implantologia dentale: la soluzione per ripristinare un sorriso stabile

Una delle principali aree di specializzazione di Zenadent è l’implantologia dentale. In particolare, grazie al suo protocollo One Day Surgery, lo studio si distingue per l’adozione di tecniche di carico immediato, che permettono – nei casi idonei – di applicare una protesi fissa già nella stessa seduta in cui vengono inseriti gli impianti.

Tra le metodologie utilizzate, rientrano soluzioni come:

● All-on-4 e All-on-6 per l’intera arcata dentale;

● Toronto Bridge, che combina funzionalità e resa estetica;

● Impianti zigomatici e pterigoidei per pazienti con severa atrofia ossea;

● Eagle Grid, innovativa alternativa agli impianti tradizionali.

La gestione del dolore è affidata alla sedazione cosciente, che permette di affrontare ogni procedura in totale rilassamento, senza ansia né percezione del tempo.

Cura continuativa e attenzione alla persona

Ogni trattamento proposto da Zenadent si sviluppa all’interno di un rapporto di fiducia reciproca. Dopo l’intervento, il paziente viene seguito in un programma di monitoraggio e mantenimento personalizzato, che include controlli periodici, sedute di igiene professionale e indicazioni pratiche per la cura quotidiana.

L'attenzione, però, non si esaurisce con la fine della seduta. Al contrario, lo studio si impegna per garantire che ogni risultato duri nel tempo e contribuisca al benessere globale della persona.

















