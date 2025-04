Din, don, dan...le Messe di Pasqua nella Diocesi di Nizza

Tanti riti, tante funzioni, alcune anche suggestive, nelle Chiese della Diocesi di Nizza in occasione della Domenica di Pasqua.



Montecarlonews propone, in un allegato inserito al fondo di questo articolo , propone l’elenco delle funzioni previste nella giornata di Pasqua e di Pasquetta nelle Chiese della Diocesi di Nizza e quelle previste in occasione delle Veglie pasquali di sabato 19 aprile 2025.