Due giornate dedicate ai Ravioli al Limone di Mentone con Pasta Piemonte

In un’esperienza unica di cucina e creatività, Pasta Piemonte invita tutti gli appassionati di gastronomia a partecipare a due atelier speciali per imparare a preparare i ravioli al Limone di Mentone. I laboratori si terranno mercoledì 18 e mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 16:30 alle 18:30, presso la sede dell’atelier in rue Partouneaux.

Durante l’atelier, i partecipanti impareranno a preparare i Ravioli al Limone di Mentone, una pasta fresca ripiena che valorizza concretamente l’agrume simbolo del territorio. Il ripieno, a base di ricotta e formaggio, è arricchito dalla scorza e dagli aromi del limone di Mentone, che conferiscono al piatto una nota fresca ed equilibrata, delicatamente profumata. Guidati dagli esperti di Pasta Piemonte, i partecipanti scopriranno le tecniche di lavorazione della pasta, la preparazione del ripieno e la chiusura artigianale dei ravioli. Un piatto che valorizza una delle eccellenze gastronomiche locali.

L’attività è aperta ai partecipanti a partire dai 16 anni, con un costo di partecipazione di 49 €, e richiede la prenotazione anticipata.

L’atelier, concepito per unire tecniche tradizionali, creatività e piacere del gusto, offre un momento di scoperta culinaria dedicato a tutti gli appassionati di cucina tradizionale. Ogni partecipante potrà apprendere la scelta degli ingredienti, la lavorazione della pasta e la chiusura dei ravioli, per poi gustare o portare a casa le creazioni realizzate.

Questi appuntamenti offrono l’occasione di scoprire in modo pratico la tradizione gastronomica locale valorizzando i prodotti del territorio e l’esperienza artigianale di Pasta Piemonte.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione e prenotazione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’organizzazione:

https://www.fete-du-citron.com/