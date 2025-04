Pasqua al Parc Phoenix: caccia alle uova, enigmi e divertimento per tutta la famiglia

Il Parc Phoenix si prepara a festeggiare la Pasqua con un ricco programma pensato per grandi e piccini.

Da domani, sabato 19 aprile, a lunedì 21 aprile 2025, il parco di Nizza si trasformerà in un luogo incantato dove cioccolato, giochi e animazioni faranno da protagonisti dalle 9,30 del mattino fino alle 19.





Chasse aux œufs per i più piccoli

I bambini fino a 6 anni potranno partecipare a una dolcissima caccia alle uova in uno spazio appositamente allestito. Muniti di cestino, andranno alla ricerca delle uova nascoste sotto la paglia. Una volta completata la missione, potranno scambiare il loro tesoro con golosi cioccolatini presso lo stand dedicato.



Percorso a enigmi per i più grandi

Per i bambini dai 6 ai 12 anni è previsto un percorso più avventuroso: una caccia agli indizi disseminati nel parco. Gli enigmi, incisi su sagome in legno numerate e celate tra la vegetazione, metteranno alla prova spirito d’osservazione e logica. Chi riuscirà a risolverli tutti, sarà premiato con una gustosa sorpresa di cioccolato.



Un weekend di animazioni per tutta la famiglia

Oltre alle attività pasquali, il Parc Phoenix offrirà un ricco programma di intrattenimento:

Uno spettacolo per bambini nella sala Linné farà sognare i più piccoli.

Un laboratorio di rinvaso permetterà ai giovani partecipanti di realizzare una piantina da portare a casa, avvicinandoli al mondo del giardinaggio.

Gonfiabili e strutture ludiche saranno disponibili sul prato centrale per momenti di gioco all’aria aperta.

Un’occasione imperdibile per vivere la Pasqua all’insegna della natura, della scoperta e del divertimento in famiglia.