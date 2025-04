Visita in realtà virtuale del Padiglione Monaco all'Esposizione Universale di Osaka

Scoprite il Padiglione di Monaco all'Esposizione Universale di Osaka grazie a un innovativo QR Code. Per celebrare la partecipazione di Monaco all'Esposizione Universale di Osaka, vi invitiamo a vivere un'esperienza immersiva inedita.

Un esclusivo QR Code vi permette di esplorare virtualmente il Padiglione monegasco, senza lasciare la vostra casa. Il QR Code, concepito in modo originale, è molto più di un semplice link digitale: vi apre le porte di un universo che illustra l'innovazione e l'impegno sostenibile della Roccia. Scansionando questo QR Code, sarete trasportati in un viaggio interattivo attraverso la moderna architettura del Padiglione, le sue installazioni multimediali e le sue esposizioni accattiva

Ogni dettaglio del Padiglione di Monaco si svela a voi in alta definizione, offrendo un'esperienza immersiva unica.

Il 13 aprile si è svolta un'operazione di distribuzione di adesivi, compreso il codice QR, agli alunni della FANB, dell'ISM (International School of Monaco), del collegio Charles III, del liceo Albert 1er e degli studenti dell'IUM (International University of Monaco), giorno dell'apertura della mostra. Unitevi a noi per esplorare i progetti di punta di Monaco, le sue iniziative ecologiche e il suo legame con l'innovazione su scala globale.

Il Padiglione di Monaco è a portata di mano, attraverso questo tour virtuale che vi collega all'Esposizione Universale di Osaka ovunque voi siate. Scansionate il QR Code o vai sul sito monacopavilion.com e immergitevi nell'universo di Monaco.