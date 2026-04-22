Puccini, amore e vendetta all’Opéra di Nizza: debutta Le Villi tra mito e musica

Fine aprile all’Opéra Nice Côte d'Azur si tinge di grande musica e suggestioni senza tempo, con un doppio appuntamento che unisce opera e repertorio barocco.

Protagonista è Le Villi di Giacomo Puccini, affiancata da un concerto che segna una nuova tappa nella vita musicale della città.

Il debutto di Puccini tra amore tradito e leggenda

Dal 24 al 30 aprile va in scena Le Villi, opera-balletto che segna il primo grande successo del giovane Puccini.

Ispirata alla celebre storia di Giselle, l’opera racconta una vicenda tragica e soprannaturale: Roberto abbandona la sua promessa sposa Anna subito dopo le nozze, causandone la morte. Saranno le misteriose Villi, spiriti vendicatori, evocate dal padre della giovane, a punire l’amante infedele.

Una trama intensa che segna l’inizio di una delle carriere più straordinarie della lirica italiana.

La nuova produzione, coproduzione tra istituzioni del Sud-Est francese, è firmata da Stefano Poda, artista noto per la sua capacità di creare universi scenici visionari. Sul podio Valerio Galli, tra i più apprezzati interpreti pucciniani e vincitore del Premio Puccini.

A impreziosire il cast, la presenza di Monica Guerritore, icona del cinema e del teatro, nel ruolo della sfortunata eroina.

Gli spettacoli sono in programma il 24, 28 e 30 aprile alle 20 e il 26 aprile alle 15. L’opera sarà eseguita in italiano con sovratitoli in francese e inglese.

Ad anticipare il debutto, giovedì 23 aprile alle 18 al Théâtre de l’Artistique, un incontro gratuito con il direttore Valerio Galli e Stefano Poda.





Nasce l’Ensemble Baroque del Philharmonique de Nice

Il 25 aprile alle 18, sempre all’Opéra di Nizza, spazio al concerto “60 minuti di barocco”, grande novità della stagione che celebra la nascita dell’Ensemble Baroque del Philharmonique de Nice.

Un progetto dedicato all’esecuzione storicamente informata, pensato per restituire al pubblico le sonorità originali del repertorio barocco.

In programma un viaggio musicale di un’ora tra alcuni dei più grandi compositori europei, da Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel, fino a Jean-Philippe Rameau e Henry Purcell.

Un concerto inaugurale pensato come un’esperienza dinamica e sorprendente, in cui l’imprevedibilità diventa cifra stilistica, in perfetta sintonia con lo spirito del barocco.



Tra mito romantico e nuove sonorità, l’Opéra di Nizza conferma così il suo ruolo di protagonista nella scena culturale della Costa Azzurra, offrendo al pubblico un finale di aprile all’insegna della grande musica.



