Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Notre-Dame de Laghet il 1° maggio con l’arcivescovo Dominique-Marie David

Venerdì 1° maggio si svolgerà il grande pellegrinaggio diocesano al santuario mariano di Notre-Dame de Laghet, appuntamento che si inserisce in una tradizione pluricentenaria. L’iniziativa sarà guidata da mons. Dominique-Marie David, arcivescovo, insieme a tutto il clero di Monaco.
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questa giornata di preghiera ai piedi della Vergine Maria, alla quale la Chiesa cattolica dedica il mese di maggio.
Il programma della giornata prevede diverse tappe. Alle ore 8.30, per chi lo desidera, è prevista la partenza a piedi dalla chiesa del Sacro Cuore di Monaco oppure dal Santuario Saint-Joseph di Beausoleil. Alle ore 10.00 è fissato l’accoglimento con caffè presso il santuario.
Alle ore 10.30, sull’esplanade, si terrà l’introduzione a cura del rettore sul tema “La Misericordia divina”. Alle ore 11.00 avrà luogo la processione con partenza dal parcheggio del santuario, seguita alle ore 11.30 dalla messa pontificale sempre sull’esplanade.
Alle ore 12.30 è previsto il pranzo presso il refettorio, con iscrizione obbligatoria sul sito della diocesi https://diocese.mc/ , oppure la possibilità di partecipare con pranzo al sacco. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, si terrà il rosario attorno al chiostro, seguito alle ore 16.00 dalla celebrazione dei vespri.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: pelerinages@diocese.mc.