"La meraviglia della vita": a Mentone il concorso di disegno per le scuole presso l’EMAP

È nel vivo della sua attività il Concorso di Disegno 2026, l’atteso appuntamento culturale ospitato presso l’Ecole Municipale d'Arts Plastiques (EMAP) di Mentone. Inaugurata lo scorso 7 aprile, la competizione sta vedendo una partecipazione attiva da parte degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, chiamati a confrontarsi con l’emozionante tema "La meraviglia della vita".

Un’istituzione al servizio della creatività

L’EMAP, realtà consolidata dal 1999, conferma il suo ruolo centrale nell’educazione alle arti visive. Oltre a organizzare questo concorso, la scuola è un polo formativo d'eccellenza che spazia tra numerose discipline: disegno, pittura, scultura, mosaico, ceramica, fotografia e infografica. L'istituto non solo risveglia la creatività dei più piccoli — accogliendo bambini dai 6 anni — ma prepara anche i futuri professionisti per i concorsi d'ingresso alle scuole nazionali superiori d'arte.

Come partecipare: termini e orari

C’è tempo fino al 4 maggio 2026 per prendere parte all’evento o visitare gli spazi dedicati presso la sede di 2 rue du Jonquier. Il concorso e le attività dell’istituto seguono i seguenti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì:

Mattino: 08:30 – 12:00

Pomeriggio: 14:00 – 17:30

Informazioni utili e iscrizioni future

Per chi desidera approfondire il percorso formativo oltre il concorso, l’EMAP ricorda che le iscrizioni per l'anno scolastico completo (fondamentale per seguire il programma pedagogico annuale) si apriranno nel mese di giugno.

La sede, situata nel cuore di Mentone, è dotata di un parcheggio riservato per i visitatori. Per qualunque necessità o chiarimento dell'ultimo minuto sulla consegna degli elaborati, la segreteria è raggiungibile al numero 04 89 81 52 85.