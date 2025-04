Monaco Bus si rinnova: l’app diventa più smart e in tempo reale

Nel Principato di Monaco arriva un'importante novità per chi utilizza il trasporto pubblico: è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione mobile «Monaco Bus», completamente aggiornata e arricchita con funzionalità innovative pensate per semplificare gli spostamenti quotidiani.



L'app, sviluppata dalla Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) e lanciata alla fine degli anni 2010, finora permetteva di consultare orari e informazioni generali sulla rete di trasporto pubblico. Oggi, grazie al nuovo aggiornamento, offre agli utenti un’esperienza ancora più completa e interattiva.



Tra le principali novità:

Accesso facilitato a mappe e orari di tutte le linee e fermate, comprese le nuove linee X1, X2, X3 e X4, introdotte nel 2024.

Informazioni in tempo reale sull’arrivo degli autobus, con aggiornamenti sulla posizione dei mezzi, tempi di attesa e livello di affluenza a bordo.

Funzione di selezione rapida dei preferiti, per accedere subito a linee e fermate utilizzate più frequentemente.

Notifiche e avvisi live su eventuali variazioni del servizio o comunicazioni importanti.



L’aggiornamento dell’app si inserisce in un più ampio progetto di ammodernamento del trasporto pubblico monegasco, che ha già visto l’introduzione di pannelli informativi digitali di nuova generazione sia alle fermate che all’interno degli autobus.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità del servizio e ridurre i tempi di attesa, rendendo i mezzi pubblici una vera alternativa all’auto privata.



Il Governo del Principe invita tutti gli utenti a scaricare o aggiornare l’app Monaco Bus, disponibile gratuitamente sugli store digitali, e a contribuire al miglioramento del servizio inviando feedback e suggerimenti direttamente agli operatori della CAM, agli sportelli oppure via email all’indirizzo indicato nell’applicazione (contact@cam.mc).



Nel frattempo, i dati confermano una crescente adesione al trasporto pubblico nel Principato: nel solo 2024, i mezzi CAM hanno trasportato 7,6 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 4,6% rispetto al 2023.



Un segnale positivo per la mobilità sostenibile e per l’obiettivo di ridurre progressivamente l’utilizzo dell’auto privata nel cuore del Principato.