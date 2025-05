A Sanremo un punto di riferimento per l'arte: da Antichità Martini comprare opere d’arte diventa un'esperienza su misura

Acquistare o vendere un pezzo d’antiquariato oggi non è solo una questione di mercato, ma un vero e proprio viaggio nella bellezza e nella storia. A Sanremo, in Corso Felice Cavallotti 84, la Galleria d’arte Antichità Martini rappresenta un punto di riferimento per chi desidera compiere questo viaggio in modo serio, professionale e personalizzato.

Nata nel 1997 dall’esperienza pluridecennale della famiglia Martini, la galleria ha saputo evolversi mantenendo sempre intatto il suo cuore pulsante: la passione per l’arte. All'interno degli eleganti spazi espositivi è possibile ammirare importanti collezioni e dipinti di grande prestigio, frutto di collaborazioni con esperti, musei e fondazioni nazionali.

Ma la vera anima di Antichità Martini è il servizio di trattativa privata: chiunque possieda oggetti d’arte, dipinti antichi, arte moderna e contemporanea, arte orientale, arredi antichi e di design, sculture o ceramiche può recarsi in galleria per ottenere una valutazione gratuita e, se desiderato, procedere a una compravendita diretta. Un'opportunità per vendere o acquistare pezzi unici, sempre corredati da certificato di autenticità, con la certezza di un’assistenza esperta e trasparente.

In un mondo dove l’arte rischia di diventare solo investimento o moda, da Antichità Martini il valore delle opere rimane prima di tutto emozione e cultura. Qui ogni trattativa è costruita su misura, rispettando il valore storico ed economico di ogni pezzo, ma anche il legame affettivo che spesso lo accompagna.

Chi desidera scoprire o cedere un’opera d’arte, o semplicemente farsi guidare in una valutazione professionale, trova in Antichità Martini il luogo ideale dove passato e presente si incontrano.