Visit Monaco lancia una nuova campagna internazionale per il turismo (Foto e Video)

La campagna è destinata a essere diffusa su tutti i mercati target della destinazione, con l’obiettivo di rafforzarne la notorietà e l’attrattiva.

Una destinazione, ma molte esperienze… nello stesso luogo

Con « Monaco, Everything At Once. », Visit Monaco racconta una peculiarità del Principato: la capacità di far coesistere, in un territorio di appena 2 km², una pluralità di esperienze — grandi eventi sportivi, piaceri gastronomici, esperienze culturali, momenti di benessere, vivace vita notturna e attimi di relax sul mare.

L’approccio creativo è quello di presentare Monaco come una destinazione poliedrica, dove è possibile passare da un universo all’altro con una fluidità rara, e dove ogni soggiorno si costruisce su misura, seguendo desideri e momenti.

Questa promessa prende forma in una serie di sei visual, concepiti come dimostrazioni della varietà di esperienze offerte. Supportati da slogan incisivi, questi visual mettono in scena situazioni emblematiche del Principato, pensate per lasciare il segno e dare vita alla firma della campagna.

Parallelamente, un video amplia questa narrazione, presentando scene forti e immersive, ideate per trasmettere l’intensità della destinazione.

Una campagna pensata per il mercato internazionale

La campagna sarà supportata da un piano media ambizioso su scala internazionale, basato in particolare su partnership con compagnie aeree, media internazionali di riferimento e piattaforme di streaming, con l’obiettivo di amplificarne la visibilità e la diffusione.

Si avvarrà inoltre di un ecosistema digitale, attivo sui social network, sui siti istituzionali e dei partner, e sarà completata da presenze su media selezionati.

Un’ambizione riassunta da Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi di Monaco:

« Monaco rappresenta una destinazione unica dove tutte le esperienze si vivono pienamente e simultaneamente. Questa campagna afferma la nostra unicità e la nostra capacità di offrire, in un solo luogo, una ricchezza incomparabile di emozioni ed esperienze; una destinazione dove ogni istante conta e tutto si vive intensamente. »

Scopri la campagna qui:

La Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco è un servizio del Governo del Principato, collegato al Dipartimento delle Finanze e dell’Economia. La sua missione principale è promuovere la destinazione garantendo un alto livello di frequentazione turistica durante tutto l’anno.

In stretta collaborazione con tutti gli operatori turistici, economici e culturali del Principato, la Direzione del Turismo e dei Congressi realizza numerose iniziative per svolgere al meglio i propri compiti. La promozione si basa su tre pilastri:

Il Convention Bureau e la divisione Turismo Leisure animano le reti professionali, in coordinamento con gli uffici di promozione all’estero;

La divisione Marketing sviluppa campagne e partnership in linea con le esigenze di ciascun mercato prioritario, in base ai target e ai paesi;

L’unità R.S.E. (Responsabilità Sociale e Ambientale) lavora per un turismo a Monaco più sostenibile ed equo, contribuendo alla creazione di una destinazione responsabile.

Maggiori informazioni su https://www.visitmonaco.com/ e sui social network: Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok e Pinterest.