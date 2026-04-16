ID Week-End 2026, a Nizza il salone del turismo di prossimità che reinventa il viaggio

Il viaggio si riscopre vicino a casa. Torna dal 17 al 19 aprile 2026 ai Giardini Albert I di Nizza la sesta edizione di ID Week-End, il salone dedicato al turismo locale e sostenibile, sempre più centrale in un contesto segnato dall’incertezza economica e dall’aumento dei costi energetici.



Gratuito e aperto al grande pubblico, l’evento, oggi organizzato da Nicexpo, si propone come una vera e propria vetrina delle nuove tendenze del viaggio: esperienze autentiche, accessibili e a misura di territorio.





Un nuovo corso per un evento in crescita

Dopo aver conquistato operatori e professionisti del settore, la Costa Azzurra rilancia puntando direttamente sui visitatori, con un appuntamento ormai consolidato.

La gestione passa a Nicexpo, che punta a rafforzare il legame tra territorio, operatori turistici e pubblico, trasformando il salone in un laboratorio di idee e opportunità per il turismo di prossimità.



L’obiettivo è chiaro: valorizzare un modello di viaggio più lento, sostenibile e radicato, capace di rispondere alle nuove esigenze dei turisti contemporanei.



Alla scoperta di un turismo vicino e autentico

Dalla Costa Azzurra all’entroterra, fino ai territori limitrofi come Var, Alpi dell’Alta Provenza e Bouches-du-Rhône, ID Week-End mette in scena un’offerta ampia e diversificata: brevi soggiorni e fughe del weekend, attività outdoor e culturali, esperienze enogastronomiche e proposte per tutte le tasche.



Un invito a riscoprire il territorio tra mare e montagna, borghi e tradizioni locali, con un approccio più consapevole e accessibile al viaggio.





Non solo salone: tre giorni di esperienze

Più che una fiera, ID Week-End si trasforma in un’esperienza immersiva. Per tre giorni il pubblico potrà partecipare gratuitamente a workshop, dimostrazioni e attività interattive, incontrando direttamente i professionisti del settore.



Tra le principali attrazioni: percorsi ludici e sportivi, simulatori, una fattoria didattica, giochi, spettacoli e una ricca lotteria con premi che spaziano dai soggiorni a esperienze esclusive.



Non mancheranno animazioni per famiglie, spettacoli dal vivo e intrattenimento continuo, in un’atmosfera festosa e inclusiva.



Novità 2026: viaggio tra i sapori del mondo

Tra le novità più attese, una nuova area food con dodici food truck che proporranno specialità internazionali: dalla cucina nizzarda a quella italiana, messicana e americana.

Spazi picnic allestiti nei giardini completeranno l’esperienza, trasformando la visita in un momento di relax e convivialità.



Un evento sempre più connesso

Debutta anche “Le Studio by Nicexpo”, uno spazio interattivo con interviste live e contenuti social realizzati in collaborazione con media locali, per raccontare in tempo reale novità e protagonisti del salone.



Con oltre 100 espositori attesi, 28 mila visitatori previsti e 6.500 metri quadrati di area espositiva, ID Week-End si conferma un appuntamento chiave per chi cerca idee e ispirazione senza andare lontano.



In un momento in cui il bisogno di prossimità e autenticità cresce, la domanda resta sempre la stessa – e trova qui nuove risposte: cosa fare questo weekend?



