“Éclats de Bleu”: all’Espace Neptune la mostra collettiva con Alexandra Otieva, Chantal Walter, Eric Vanhoutte e Alain Garcia

Dal 16 aprile al 3 maggio 2026, l’Espace Neptune di Saint-Jean-Cap-Ferrat ospita la mostra collettiva “Éclats de Bleu”, un’esposizione che riunisce le opere di Alexandra Otieva, Chantal Walter, Eric Vanhoutte e Alain Garcia. L’evento, a ingresso libero, è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 11 alle 20 presso il Quai Virgile Allari, con inaugurazione prevista sabato 18 aprile alle ore 19.

La mostra propone un dialogo tra linguaggi artistici differenti, accomunati da una sensibilità verso il colore, la luce e l’elemento marino. Gli artisti presentano opere realizzate con tecniche diverse, dall’acrilico all’acquerello, offrendo uno sguardo articolato e personale sul tema dell’acqua e delle sue suggestioni.

Alexandra Otieva, aquarellista formata ai Beaux-Arts di Saratov, è riconosciuta per la padronanza della tecnica su carta bagnata. Attiva da oltre vent’anni sulla scena internazionale, ha esposto in Francia, Russia, Monaco e Italia, pubblicando nel 2014 un libro d’arte e partecipando nel 2024 all’esposizione “Sotkano” a Mosca. Stabilitasi a Nizza, continua a sviluppare un lavoro caratterizzato da luminosità e sensibilità.

Chantal Walter, artista residente in Occitania, ha progressivamente orientato la propria ricerca dalla figurazione all’astrazione. Le sue opere, realizzate principalmente in acrilico e arricchite da tecniche miste, indagano la forza del colore e le vibrazioni della luce, elementi centrali della sua pratica artistica.

Eric Vanhoutte, pittore autodidatta francese con un passato da navigatore e capitano di yacht, trae ispirazione dall’universo marino da oltre quindici anni. Le sue tele di grande formato, realizzate in acrilico, restituiscono un’interpretazione dinamica di luce, orizzonte e movimento, riflettendo le esperienze dei suoi viaggi.

Alain Garcia, (alchimed06@gmail.com ) artista viaggiatore, sviluppa un linguaggio espressivo legato alle sue numerose esperienze nel mondo. Attraverso disegno e acquerello, traduce ogni destinazione in opere cariche di emozione. L’acqua e il mare rappresentano una fonte costante di ispirazione, dai canali di Venezia ai paesaggi del Vietnam, fino ai ricordi di navigazione e immersione. Membro delle associazioni Étoile d’Azur e L’Aigle de Nice, ha partecipato a esposizioni franco-cinesi e ha ricevuto il Prix de la Ville de Saint-Laurent-du-Var.

«Éclats de Bleu»: cosa sta alla base di questa mostra? Sebbene gli artisti e le loro tecniche siano differenti, li uniscono il colore e l’amore per la natura — ed è forse proprio questo l’aspetto più bello!