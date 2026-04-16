Scène Ouverte 2026 al Fort Antoine: la 4ª edizione dedicata ai giovani talenti di Monaco

La Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco annuncia la quarta edizione della “Scène Ouverte – Les Talents du Fort”, in programma venerdì 10 luglio 2026 presso il Fort Antoine. L’iniziativa è rivolta ai giovani artisti tra i 16 e i 30 anni e si inserisce nelle politiche culturali dedicate alla valorizzazione delle nuove generazioni.

L’evento permette ai partecipanti di esibirsi in condizioni professionali davanti a un vasto pubblico, offrendo una vetrina concreta ai talenti emergenti del Principato. La serata rappresenta infatti una delle azioni promosse dalla Direzione degli Affari Culturali a sostegno della creatività giovanile.

Per l’edizione 2026 è prevista una novità di rilievo: uno dei partecipanti sarà selezionato per rappresentare Monaco all’Exposition Universelle 2027, in programma a Belgrado, in Serbia, con l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale davanti a un pubblico globale.

Possono candidarsi musicisti, cantanti, ballerini, attori, artisti circensi e DJ. Le candidature dovranno essere presentate entro il 17 maggio 2026 compilando il formulario online indicato dagli organizzatori QUI.

L’iniziativa è aperta ai giovani tra i 16 e i 30 anni di nazionalità monegasca, residenti, studenti nel Principato o con un legame con Monaco.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo email: fortantoine@gouv.mc.