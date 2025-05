Gran Premio di Monaco Formula 1: la Fan Zone tra sfide e spettacolo

Formula 1: la Fan Zone di Monaco tra sfide e spettacolo Simulatori, concerti e incontri con i piloti per un’esperienza unica

La magia della Formula 1 non si esaurisce in pista. La Fan Zone di Monaco trasforma il cuore della città in un palcoscenico di intrattenimento e adrenalina. Quest’anno, gli appassionati potranno sfidarsi nei simulatori, testando il celebre circuito di Monaco con i tempi dei veri piloti. Max Verstappen, ad esempio, ha segnato l’anno scorso un tempo di un minuto e undici secondi e quattro decimi, creando un obiettivo ambizioso per chi vorrà mettersi alla prova.

Per chi cerca un’esperienza più tecnica, il Pit Stop Challenge sarà l’occasione per simulare un cambio gomme di una monoposto, cercando di battere i tempi dei meccanici professionisti. Non mancherà il celebre gioco di riflessi Batak, utilizzato anche dai piloti per allenare la loro reattività.

Oltre alle competizioni, la Fan Zone offrirà un selfie corner interattivo, con un’area speciale dedicata alla Ferrari, oltre a uno shop ufficiale dell’Automobile Club di Monaco e stand di merchandising delle diverse scuderie di Formula 1. Durante la settimana, Red Bull e Formula 1 SIM Racing distribuiranno premi esclusivi, tra cui accessi vip e gadget ufficiali.

Lo spettacolo continua con la musica: venerdì è previsto un dj set di Radio Monaco per tre ore, dalle 18, mentre sabato e domenica si terranno concerti con Anthony Caligagan, Marjorie Martinez, Alessia ed Emily Johnson

Un evento da non perdere sarà il défilé dei piloti, che saliranno sul palco per raccontare aneddoti curiosi e rispondere alle domande di giovani fan. Tra battute e momenti leggeri, sarà l’occasione per conoscere i campioni fuori dalla pista, come ha dimostrato Alexander Albon in passato con le sue scelte bizzarre per sopravvivere su un’isola deserta

Un weekend imperdibile per ogni appassionato di motori, tra emozione, spettacolo e divertimento.