Da La Turbie a Monaco per un grande evento di fede: BE WITNESS in concerto il 28 giugno

Sabato 28 giugno 2025, la Place du Campanin a Fontvieille si trasformerà in una piazza della fede e della musica grazie al concerto straordinario del gruppo di louange cristiana BE WITNESS. L’evento, promosso dal Diocesi di Monaco, inizierà alle ore 19:00 e promette di essere un momento intenso di preghiera, gioia e comunione, rivolto a tutte le età.

Conosciuto in tutta la Francofonia per i suoi brani carichi di spiritualità, testi coinvolgenti e una sonorità pop capace di parlare alle nuove generazioni, BE WITNESS porta un messaggio di amore e speranza attraverso la musica. I loro concerti radunano migliaia di persone accomunate dalla fede e dal desiderio di vivere un’esperienza spirituale autentica.

«Vogliamo essere testimoni della gioia che ci abita – dichiarano i membri del gruppo – vediamo una generazione che si alza per glorificare Dio, e crediamo che la lode possa cambiare i cuori.»

La serata sarà accessibile anche ai fedeli delle località vicine come La Turbie, che potranno raggiungere facilmente Fontvieille grazie ai collegamenti stradali e ai trasporti pubblici. Le porte apriranno alle 18:00 e sarà disponibile un servizio snack e bevande sul posto.

I biglietti sono già in vendita online su Billetweb con tariffe agevolate:

Intero: 15 € (invece di 20 €)

Under 12: 10 € (invece di 15 €)

Gruppi (da 20 persone): 14 € a testa

Un appuntamento da segnare in agenda per chi, da Monaco a La Turbie, vuole vivere una serata all’insegna della musica e della fede, in un’atmosfera accogliente e ispirante.