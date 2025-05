Oggi e domani, ai giardini di Cimiez, torna il Festin des Mai (Foto)

I Giardini delle Arènes di Cimiez si preparano a vivere un fine settimana all’insegna di colori, suoni e sapori, con gli ultimi due appuntamenti del Festin des Mai, la storica celebrazione della primavera nizzarda che anima ogni domenica di maggio.



Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 , il cuore verde di Nizza ospiterà una festa che affonda le radici nella tradizione popolare, ma che sa parlare a tutte le generazioni. In programma: musica dal vivo, danze folkloristiche, teatro, laboratori per bambini, giochi tradizionali e gastronomia locale.



L’atmosfera, come da tradizione, è quella delle grandi feste di paese. Tra i vialetti ombreggiati degli ulivi si alterneranno costumi storici, strumenti tipici come il galoubet e il tambourin, e il profumo delle specialità mediterranee. Il pubblico sarà accompagnato da spettacoli coinvolgenti, esibizioni corali, concerti folk e danze collettive aperte a tutti.



Più che un semplice evento folkloristico, il Festin des Mai è una vera e propria immersione nell’anima della città: un’occasione unica per riscoprire l’identità nizzarda, tra lingua, tradizioni, sapori e storie che si tramandano da generazioni.



L’ingresso è gratuito e le attività si svolgono dalle 10:00 alle 19:00. Un weekend da non perdere per chi vuole vivere una Nizza autentica, festosa e profondamente legata alle sue radici.





Questo il programma di oggi, sabato 24 maggio 2025

Nel cuore di Nizza, la tradizionale Fête des Mai celebra quest’anno un traguardo speciale: i 100 anni della Ciamada Nissarda, storico gruppo folkloristico simbolo della cultura nizzarda.

Per l’occasione, sabato 24 maggio 2025, i Giardini delle Arènes de Cimiez si animeranno con una giornata interamente dedicata al folklore provenzale, occitano e nizzardo. Un evento che mette in risalto chi ogni giorno lavora per preservare, trasmettere e far vivere un patrimonio culturale unico.



Il Programma della giornata

Ore 11:00 – Coro La Ciamada Nissarda

Ad aprire la giornata sarà la voce corale del gruppo che da un secolo dà vita alle melodie tradizionali della Riviera.



Danze folkloristiche

Ore 11:45 e 14:15 – Lei Baïsso Luserno

Con quasi cinquant’anni di storia, questo gruppo proveniente dal Pays Grassois propone un viaggio tra tradizione e innovazione. “Una tradizione non è mai qualcosa di statico”, dichiarano. Riconosciuto ufficialmente dalla città di Grasse, il gruppo porta in scena lo spettacolo “La Provence s’invite chez vous”.



Ore 12:30 e 15:00 – Flour d’Inmourtalo

Nato nel 2006, il gruppo “Flour d’inmourtalo, tradicioun e terraire” lavora per la salvaguardia delle tradizioni provenzali attraverso danza, musica e costumi tipici dell’area di Arles. Con oltre 60 membri, rappresentano con orgoglio la Provenza in festival in tutta Europa.



Ore 13:15 e 15:45 – La Ciamada Nissarda

Fondata nel 1925 dal poeta Jouan Nicola, la Ciamada Nissarda continua a essere una delle massime espressioni della cultura nizzarda. “Vogliamo ispirare le nuove generazioni e far vivere questo patrimonio per altri cento anni”, affermano i membri del gruppo.



Teatro Nizzardo

Ore 11:30, 12:15, 13:00, 14:45, 15:30

Piccole scene teatrali tratte dalle opere di Jouan Nicola, in lingua nizzarda, per far rivivere l’umorismo e la saggezza popolare di un tempo.



La grande farandole

Ore 16:15 – Tutti in pista!

Il pubblico sarà invitato a unirsi a danzatori e musicisti in una grande farandola collettiva, simbolo di unità e festa.



Le Balèti

Ore 16:30 – Con “Les Vieilles Nissardes”

Musica dal vivo e danze popolari per concludere la giornata in allegria.



Dalle 11:00 alle 18:00 – Attività nei giardini

Laboratori per bambini, truccabimbi, stand gastronomici e associazioni locali animeranno l’intera giornata nei suggestivi giardini delle Arènes de Cimiez.



Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici culturali della regione e festeggiare insieme un secolo di folklore, musica e passione.





Domani, domenica 25 maggio 2025si conclude l’edizione 2025 del Festin des Mai con questo programma



Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Punti ristoro disponibili in loco

Scène de l’Oliveraie

Presentano: Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11 – Coro Les Voix de Nice: le armonie vocali aprono la giornata con un repertorio che omaggia la tradizione.

Ore 12 – Orchestra Les Baragnas: musica dal vivo tra folk e jazz popolare.

Ore 13 – Concerto de La Tremoulina: sonorità mediterranee e ritmi coinvolgenti.

Ore 14,30 – Danze folkloristiche con Lou Caireu Niçart: costumi tradizionali e coreografie che raccontano la storia della regione.

Ore 15,15 – Bal musette con Guinguette Chic: atmosfera rétro e valzer sotto gli ulivi.

Ore 16,45 – Replica delle danze folkloristiche con Lou Caireu Niçart.

Ore 17,30 – Balèti con Nux Vomica: danze popolari e musica tradizionale per concludere in allegria.

Petite scène

Ore 14– Marionette: “Un elefante si sbaglia… starnutendo!” di Sébastien Morena diverte i più piccoli con umorismo e creatività.

Ore 14,45 e 15,45 – Musica live con Les Baragnas.

Ore 15– Spettacolo per bambini: “Lupa, ci sei?” di Angélique Marçais, una favola moderna tra teatro e fantasia.

Ore 16– Lettura teatrale: “Il mare di Nizza” a cura della Compagnie Hidraïssa: parole e emozioni sulla città.

Jardins

Laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali in legno, stand associativi e gastronomici.